No será un partido más. En este tramo clave y vital de la Primera Nacional, un error se paga caro y el Atlético San Martín ya vivió por triplicado un momento complejo en la Zona A. Por eso, sabiendo que el choque de mañana será decisivo en Mataderos, el plantel verdinegro inició el Operativo Chicago viajando este lunes a Capital Federal para afrontar el partido de este miércoles a las 15.30 con Juan Pafundi como árbitro.

La victoria ante All Boys sirvió para retemplar todo en Concepción y la semana larga de trabajo le permitió al cuerpo técnico de César Monasterio recuperar los jugadores que tenía en pleno proceso de evolución. Aunque no podrá contar aun con Abel Masuero quien deberá esperar. Para el entrenador se abrió la chance de armar una vez más el modelo visitante con línea de cinco en el fondo, algo que paró contra Almirante Brown y también contra Estudiantes en Río Cuarto. Eso, no está confirmado pero si lo probó con una línea de tres defensores, más dos laterales bien abiertos y tres volantes, más los dos puntas. Esa podría ser la elección táctica pero no quedó nada confirmado y hoy, en el último movimiento que se haga en Buenos Aires quedaría resuelta. Pero también la opción del modelo con línea de cuatro no está descartada y la última palabra la tendrá el propio Monasterio y su cuerpo técnico ya instalados en Capital. Así, en los nombres, Aguirre podría ingresar por Alejandro Molina, quedando la línea de fondo con Manuel Llano a la derecha, Augusto Aguirre, José Villegas y Sienra en el fondo, más Leonel Bontempo por la izquierda. En el medio, Nico Pelaitay, Jonatan Blanco que volvería a la titularidad y Sebastián González más libre, quedando de punta la dupla Arturia-Donato.

El lunes 21, por la fecha 30, San Martín será local del San Martín tucumano a partir de las 16,30.

Del otro lado estará el Nueva Chicago de Andrés Montenegro que viene de empatar como visitante con el CADU y buscará ganar ante su gente: "Queríamos ganar, por lo que nos quedó una sensación amarga. Si conseguíamos la victoria nos metíamos de lleno en la pelea por el torneo, esa era la idea, pero de todos modos quedamos en una posición privilegiada y no cualquiera está ahí. Ahora hay que cuidar este lugar y ver para que estemos más adelante", sentenció el entrenador del Torito que levantó.

COMIENZA LA FECHA 29º

Abre el puntero, Almirante

Líder. De local, Almirante Brown intentará estirar su ventaja con Patronato.

Almirante Brown será local de Patronato de Paraná con la expectativa de ampliar su ventaja al frente de la Zona A de la Primera Nacional, en uno de los seis partidos que darán inicio a la 29 fecha. La "Fragata" jugará desde las 19.10, con transmisión de TyC Sports, en busca de la recuperación tras caer con Gimnasia y Esgrima en Mendoza (1-4), la fecha pasada.

Esa caída interrumpió la racha de cuatro victorias seguidas que le permitió al equipo de Darío Franco volver a la punta de su grupo. Almirante lidera con 47 puntos y cuatro de ventaja sobre Agropecuario Argentino de Carlos Casares, que tuvo un desplome desde la 23ra. fecha. El "Sojero" sumó apenas un triunfo, dos empates y tres derrotas en las seis fechas recientes. Hoy intentará enderezar el rumbo cuando visite a San Telmo, último en la zona, desde las 15. Zona A (29na. fecha): Hoy: Estudiantes de Río Cuarto-Alvarado de Mar del Plata (13:30); San Telmo-Agropecuario (15, TyC Sports); Defensores de Belgrano-Gimnasia de Mendoza (19:05, DSports); Almirante Brown-Patronato (19:10, TyC Sports); Temperley-Brown de Puerto Madryn (20) y All Boys-Flandria (20). Mañana: Nueva Chicago-San Martín de San Juan (15:30, TyC Sports); San Martín de Tucumán-Defensores Unidos de Zárate (17) y Deportivo Morón-Güemes de Santiago del Estero (17:30, TyC Sports). Libre: Almagro.