PRIMERO. Ya ganó en el área, empieza a festejar el capitán de San Martín, Jonathan Botinelli. San Martín empezaba a ganarle a Villa Dálmine para terminar después goleando.

Por fin volvió San Martín. Por fin terminó con esos fantasmas que le habían desdibujado el comienzo de temporada en la Primera Nacional y con una propuesta simple, sencilla y efectiva se dio una tremenda dosis de autoestima goleando a Villa Dálmine por 4-0 en lo que significó su primera victoria de la temporada 2022 en San Juan. Un triunfo enorme, vital y significativo desde todos los ángulos porque la victoria devolvió confianza, recuperó motivación y distendió un tenso ambiente que hace apenas 7 días atrás se llevó puesto un cuerpo técnico. Jonathan Botinelli, Sebastián Penco, Tomás Fernández y Matías Giménez fueron los goleadores de una tarde feliz en Concepción porque sin misterios, con todo ya inventado y apostando a la simpleza, San Martín volvió a ser San Martín. Y eso no es poco.

De movida, el sello de Antuña se vio en San Martín: más directo, más vertical. Empezó presionando, ahogó al limitado rival que hasta ahí no se vería que sería este Villa Dálmine y con eso empezó a ser ganador aunque tuviera que esperar hasta los 9" cuando el capitán Botinelli cabeceó al gol un centro de Ruiz desde la izquierda. Fue el principio del monólogo Verdinegro porque ganó en todos lados. El tándem Lemos-Rivero manejó los tiempos, Ruiz hizo jugar a todos y el trío Fernández-Penco-Giménez empezó a hacer sufrir a la limitada última línea del Violeta. No extrañó entonces que a los 24" Penco volviera a gritar un gol en Concepción para poner el 2-0 tras una pared con Giménez que se ensució con un rebote. Todo fue de San Martín, no solo el marcador. Controló la tibia reacción de la visita y a los 32" aceleró a fondo para terminar el partido prácticamente cuando Tomás Fernández definió al segundo palo de Montoya tras una gran habilitación de Giménez. Quedó aún primer tiempo para ver lo mejor del año en San Martín pero restaba el complemento, donde por lo visto, sobraban expectativas de ver goleada.

San Martín visitará este martes a las 20,10 a Almirante Brown por la séptima fecha

En la segunda parte, Villa Dálmine intentó algo. Cambió de esquema, defendió con tres y se expuso a la contra sanjuanina. Inquietó en algún momento con pelotas detenidas, pero San Martín se terminó de acomodar y lo castigó de contra. Ruiz, Giménez, Fernández y hasta Penco tuvieron chances de liquidar todo antes. Pero recién a los 27" tras una devolución de gentilezas de Fernández para Giménez quien definió de sobrepique y puso el 4-0 que decoró una tarde feliz en el Pueblo Viejo, sabiendo que San Martín volvió a ser San Martín.



Empates

En los otros partidos que le dieron continuidad a la sexta fecha, se registraron empates. En Adrogué, Brown igualó 1-1 con Estudiantes de Río Cuarto perdiendo el paso ganador. Mientras que San Telmo y Deportivo Riestra no se sacaron ventajas para terminar empatando sin goles.

FELICIDAD EN LOS VESTUARIOS

Para Antuña, todo fue positivo

Apuesta. Tomás Fernández fue uno de los nombres que aprovechó su chance. Despliegue, gol y una actuación para sostenerlo entre los titulares.

La decisión de la dirigencia de encabezar este ciclo interino con el cuerpo técnico que encabeza Raúl Antuña generó un cambio de ambiente más que positivo. Eso se sintió con respaldo previo, con la presencia incluso de viejas glorias como Néstor Leal, Hubert Piozzi, Daniel Ortiz y varios más. Y claro, tras la goleada, el entrenador Raúl Antuña agradeció ese ambiente, todos los deseos y remarcó el valor de su plantel para cambiar este momento en San Martín: "Estamos más que conformes. Los jugadores demostraron tener la inteligencia y la capacidad para salir de este momento y el triunfo es de ellos. Yo me quedo con la alegría de saber que ese ambiente positivo que se generó, sirvió para poder revertir el momento. Esta base es de Villalba y nosotros insistimos en recuperar la confianza. Desde lo táctico, usamos el 4-4-2 como sistema pero la capacidad de los jugadores fue clave para poder interpretarlo. Tratamos de ser más directos, más verticales y por momentos lo conseguimos".

De cara al futuro y sin querer hablar de continuidad, Antuña remarcó que su trabajo está en Inferiores: "Somos empleados del club y nuestro proyecto está en el predio de Salta y Centenario. Pero es un orgullo estar al frente de este plantel, sabiendo que sentimos esta camiseta como siempre y que estamos felices porque ganó San Martín. Ahora hay que seguir trabajando para lo que viene y respetando las decisiones dirigenciales".



Cierra la fecha

La fecha culminará hoy con Defensores de Belgrano-Alvarado; 16, Estudiantes-Gimnasia de Jujuy, Brown de Madryn-Morón, Chacarita-Madryn; 17, Gimnasia de Mendoza-Güemes; 18, San Martín de Tucumán-Almagro; 18.30, Chaco For Ever-Belgrano; 19.30, Mitre de Santiago del Estero-Ferro Carril Oeste; 20, Santamarina de Tandil-Flandria.