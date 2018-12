Regreso. Con los últimos días del 2018 ya extinguiéndose, en San Martín ya hay planificación para el 2019. Serán once partidos con el plus de tener en San Juan a Boca primero y después el clásico contra Godoy Cruz.



Con la mira puesta ya en el regreso al trabajo para el jueves próximo, el 2019 ya empezó a ser presente para Atlético San Martín ya que la Superliga de AFA le puso puntos y detalles a la programación de las fechas que restan de la temporada, incluyendo además el partido postergado ante Boca Juniors por la fecha 12 que se debe jugar en San Juan. Así, el calendario 2019 comenzará para San Martín el viernes 25 de enero cuando visite a Banfield a partir de las 19 en el reinicio de la actividad de la Primera División en Argentina.



En tanto que el jueves 31 de enero, a las 21 recibirá en el estadio "Hilario Sánchez Rodríguez" a Boca Juniors en partido pendiente de la fecha 12. Pero ahí nomás tendrá más actividad ya que el lunes 4 de febrero será otra vez local en Concepción recibiendo desde las 21.10 a Estudiantes de La Plata por la fecha 17.



Una semana después, el lunes 11 de febrero, será visitante de Aldosivi en Mar del Plata -desde las 21-, por la fecha 18 mientras que el sábado 16 recibirá en San Juan a Independiente de Avellaneda a partir de las 21.30 en el marco de la jornada 19 de la Superliga.



Por la fecha 20, el lunes 25 de febrero jugará ante Newell"s Old Boys en Rosario a partir de las 21.10, en tanto que el sábado 2 de marzo será local en el clásico cuyano frente a Godoy Cruz de Mendoza desde las 19.20 por la fecha 21.



El viernes 8 de marzo, a las 19, visitará a Lanús por la fecha 22, mientras que el sábado 16 de marzo será anfitrión de Argentinos Juniors a partir de las 17,45. Por la fecha 24, el viernes 29 de marzo irá a Santa Fe para visitar a Colón. Restando solamente la programación del partido contra Talleres de Córdoba en la fecha 25 que por ser la última jornada tendrá un detalle especial para evitar ventajas deportivas.



El calendario 2019 no tiene margen de error para el equipo de Forestello. Con 33 puntos por jugar en lo que resta de esta temporada, las cuentas cierran con sumar mucho de local y rescatar lo que se pueda de visitante. De local, tendrá enfrente a los grandes como Boca, Independiente, Estudiantes. De visitante, salidas complejas como Aldosivi en Mar del Plata pero además, el plus del clásico contra Godoy Cruz en San Juan. Un panorama desafiante para un equipo que quiere sostenerse en Primera División en una lucha que tiene varios rivales.



El año nuevo ya empezó para San Martín, sabiendo que la Misión Permanencia es el objetivo para todos en el Pueblo Viejo.

A la espera de refuerzos



El jueves se pondrá en marcha el nuevo año para el plantel de San Martín y mientras eso ya está planificado, entre cuerpo técnico y la dirigencia Verdinegra intensifican gestiones para reforzar el plantel y terminar de armar el grupo con el que afrontará la parte final de la temporada.



Emanuel Dening es el nombre que trascendió pero su regreso no se concreta todavía. Hay voluntad de ambas partes pero restan detalles para poder concretarlo. En tanto siguen buscando un volante ofensivo o creativo, respondiendo al expreso pedido del técnico Rubén Forestello.

Mientras que en el rubro desvinculaciones, se informó que existe la intención de que Pablo Aguilar y Pablo Magnin no continúen en el club pero su situación se resolverá en las próximas horas.