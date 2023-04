Tan parejo es todo en la Primera Nacional que con dos o tres triunfos en serie, la ilusión se agranda. Y en este camino del Atlético San Martín en la Primera Nacional, hoy puede ser un día para llenarse de esperanzas. Es que hoy, desde las 15,30 cuando visite a San Telmo por la fecha 13, el Verdinegro tendrá un solo objetivo: ganar. Con esos tres puntos, podría escalar al segundo escalón de la Zona A, en una posición que potencia todo lo bueno que cualquier equipo puede pretender o generar. Ese será el gran premio de otra dura salida para San Martín, porque enfrente estará este San Telmo que está en la última posición, con apenas dos triunfos, en la despedida de su entrenador Fabián Lisa. Un rival tocado, pero con el que nadie se puede confiar porque en esta categoría, eso se paga con derrota.

En la previa, la semana posterior al triunfo ante Temperley, para San Martín todo estuvo marcado por la incertidumbre. Las secuelas físicas le pasaron factura y el técnico Monasterio tuvo que esperar hasta último momento para poder decidirse por su formación. El caso más emblemático fue el del arquero Mariano Monllor que estuvo en duda pero estaría en el arco pese a no estar en todo su potencial físico. El resto, con algunos retoques en los nombres con la probable vuelta de Augusto Aguirre a la zaga central reemplazando a Sienra, mientras que el sistema táctico no se tocará para nada: cuatro atrás, tres en el medio, enganche y dos puntas. En los nombres, Molina, Masuero, Aguirre y Bontempo, en el fondo; Pelaitay, Blanco, Grahl en el medio, Sebastián González libre y de puntas, Nico Franco y Matías Donato. Enfrente estará el pobre presente de San Telmo que viene de perder ante Defensores Unidos en la fecha pasada. Apenas ganó dos partidos, tiene sólo 8 puntos y hoy está perdiendo la categoría. Fabián Lisa decidió salir, pero hoy estará al frente del equipo por última vez. En los nombres, aparecen Damián Toledo y Juan Requena -ex San Martín- son los que sobresalen. Pero claro, no le sobra nada y sus urgencias son muchas. Eso, pese a la crisis, lo hace un rival para respetarlo. San Martín sabe que en la previa, tiene una sola misión: ganar. Pero en la Primera Nacional, todo es tan parejo que muchas veces, el que se confía, lo lamenta después.

> La próxima

Por la fecha 14, San Martín recibirá a Almagro en el Bicentenario de Pocito por el resembrado que se realiza en su campo de juego. En principio se manejaba el domingo, pero es muy probable que se adelante al viernes o sábado próximos para dejar ya con tiempo la recuperación del piso del coloso de Pocito para el Mundial Juvenil.

EL RESTO

Agropecuario pasó al frente

Caída. Rafaela le ganó a Madryn, el equipo de Yllana, y se reacomodó en las posiciones de la Zona B.

Agropecuario Argentino de Carlos Casares le ganó en los minutos finales a Guillermo Brown de Puerto Madryn por 1 a 0, de local y quedó como líder de la Zona A de la Primera Nacional. El delantero Germán Lesman, quien ingresó en la segunda etapa, marcó de penal a los 38 minutos del segundo tiempo, lo que le permitió a su equipo -libre la jornada anterior- celebrar su tercera victoria seguida tras ganarle a Almagro (1-0) y San Telmo (2-1). Agropecuario pasó a liderar la Zona A con 23 puntos, a tres de sus inmediatos perseguidores Almirante Brown (tiene fecha libre) y Defensores Unidos, que juega hoy con Almagro, de visitante.

En la Zona A, hoy jugarán Almagro- Defensores Unidos de Zárate y el resto el lunes.

En otro encuentro de la misma zona, Nueva Chicago igualó con Gimnasia y Esgrima de Mendoza 2 a 2 en el estadio de Sacachispas, en el barrio de Villa Soldati.

El volante Rodrigo Castro (10m. ST) y el delantero Agustín Herrera (29m. ST), convirtieron para el conjunto cuyano; mientras que el mediocampista Franco Cáceres (19m. ST) y Fabricio Brener (37m. ST), lo igualaron para el "Torito" de Mataderos.

Atlético Rafaela, por la Zona B, superó a Deportivo Madryn 1 a 0, en la Patagonia y es uno de los escoltas del líder Chacarita. El defensor Mauro Osores (8m. PT), anotó para el conjunto de José Ingenieros.

En tanto que el líder, Chacarita Juniors dio vuelta la historia ante Riestra, luego de comenzar perdiendo para luego terminar goleando por 4-2 y ser más puntero que nunca.