Desconcertados. Obras no alcanzó el nivel que había mostrado frente al puntero Bolívar y, por sus altibajos en el juego, cayó en su visita al empeñoso Untref. Igual, los de "La Gotita" siguen segundos.

Los equipos sanjuaninos que tienen un presente esperanzador en la Liga Argentina de Vóleibol tuvieron suerte dispar en la primera parte de un nuevo week-end del torneo. Es que Obras San Juan Voley logró al menos rescatar un punto ante Untref tras caer 3-2 con el equipo bonaerense. Mientras que en Capital Federal, UPCN hizo valer su poder ofensivo ante River Plate y lo derrotó 3-0 para colocarse tercero en las posiciones, justo por debajo de Obras y el único puntero Bolívar.



Obras arrancó ganando (25-22 el primer set en su favor) en su choque ante el empeñoso Untref. Pero en los parciales siguientes el local neutralizó el juego del equipo sanjuanino y ganó sucesivamente por 25-22 y 25-20.



Pero el equipo de "La Gotita" supo reaccionar y en el cuarto set, que lo perdía en gran parte de su desarrollo, y en base a bloqueos ofensivos tuvo un mejor cierre que el local y lo ganó 25-22.



Así llegaron al quinto y decisivo quinto set. El temible tie break. El parcial que no admite errores porque es de corto desarrollo. Largó mejor Obras, que ganaba 3-1, pero Untref estaba en su noche y no sólo emparejó (5-5) sino que pasó al frente (7-6) para no dejar nunca más la delantera. El local cerró el set por 15-10 ante el delirio de su gente.



Mañana, Obras visitará a River, en el microestadio del Millonario, y en teoría es favorito a la victoria. El choque será a las 19.



Por otro lado, la victoria (3 a 0) de UPCN ante River no admite discusiones. Si bien el desarrollo del partido fue siempre parejo, el Gremial tuvo categoría y efectividad en los cierres de cada parcial. El primer set fue el más parejo, tanto que se definió 28-26 en favor del equipo sanjuanino.



En el segundo el local salió decidido a empardar, tanto que ganaba en los dos tiempos técnicos (8-6 y 16-14) pero lentamente UPCN fue llevando el partido a su juego y terminó ganando 25-23. El último set fue igual de parejo y otra vez el Gremial cerró mejor (25-22). Mañana visitará a Untref, desde las 11.

Al ataque. El jugador de UPCN lograr vulnerar el doble bloqueo de los de River Plate. En un partido parejo, el Gremial tuvo mejor cierre en los sets y ganó con merecimientos.

Vóley Playa: la Selección argentina, en un triangular



El seleccionado argentino masculino de vóleibol playa jugará en Mar del Plata desde el viernes 22 un triangular, junto a Ecuador y Colombia, que será clasificatorio para la etapa final del CSV Continental Cup, que entregará una plaza para los Juegos Olímpicos Tokio"20.



El escenario de Playa Grande recibirá, luego de 8 años, al beach volley internacional, con la participación de las duplas Nicolás Capogrosso-Julián Azaad y Mauro Zelayeta-Bautista Amieva. Argentina enfrentará el sábado 23 al ganador de Colombia y Ecuador.



El vencedor de este triangular estará en la fase final, que se realizará del 22 al 28 de junio, junto a otros tres países del continente ganadores de la primera etapa.



El seleccionado femenino argentino jugarán en simultáneo en Paraguay junto a Perú, Bolivia y las locales. Las duplas albicelestes las integrarán Ana Galla y la sanjuanina Fernanda Pereyra y Virginia Zonta-Brenda Churín.