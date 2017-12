Cracks. Diego Guallama, Mariano Ramos y Agustín Ladstattes seguirán su camino en el fútbol en River. Vivirán en el instituto que tiene la institución millonaria e irán al colegio con el cuenta el club.

Agustín Ladstattes (12 años), Mariano Ramos y Diego Guallama (ambos de 13) ya cumplieron el primer paso de un sueño que es llegar a jugar en Primera en un club grande. Los tres pasaron las diferentes pruebas y serán jugadores de River en el 2018. El trío firmará su contrato y la otra mitad del sueño comenzará. Un fiel reflejo que en las inferiores sanjuaninas hay buen material.



Ladstattes es volante central y juega en Colón Junior, mientras que el lateral derecho Ramos y el delantero Guallama vienen de ser campeones con Alianza. Los tres cuentan los días para viajar a Buenos Aires e iniciar la pretemporada en el Millonario.



Agustín Ladstattes empezó a jugar al fútbol hace 4 años y no pudo contener su felicidad por irse al club del cual es fanático. "Es inexplicable lo que siento, es un sueño ir a River, pero sé que para que todo me salga bien tengo que entrenar mucho y confiar en mi", expresó el más chicos de los tres cracks, que tiene de ídolo a Leonardo Ponzio y que recién el 15 febrero debe presentarse, pero ya sabe que vivirá en el instituto de River y allí seguirá el colegio.



Para Mariano Ramos y Diego Guallama la expectativa es aun mayor dado que el 16 de enero deben comenzar la pretemporada que harán en Mar del Plata. "Siento un orgullo enorme porque es una oportunidad única tras haber quedado elegido entre miles de chicos", comentó Ramos, para quien ser simpatizante de Boca no es una traba: "Lo importante es jugar por pasión", tiró al respecto el 4 que siempre vistió los colores de Alianza.



Para Guallama todo fue muy rápido, siempre jugó en Defensores de Argentino, hace 4 meses pasó al Lechuzo y el mes que viene a River. "No lo puedo creer todavía porque la primera vez que me vieron jugar no me dijeron nada, pero en la segunda prueba todo cambio, le hice un gol a Defensa y Justicia y pude demostrar que soy un 9 de área", recordó.



Los tres chicos fueron seguidos de muy cerca por Alberto Arrieta, un busca talento sanjuanino que desde que los vió supo que tenían condiciones para seguir creciendo. Así fue que les consiguió las pruebas y hoy es el nexo para que hayan llegado a River.



Condiciones les sobran y por eso quedaron seleccionados entre 17.000 jugadores que se presentaron de todas partes del país a las pruebas. Ahora su futuro está en River y en comenzar a hacerse su camino en el fútbol grande ya que los tres destacaron que su sueño "es llegar a Primera".

River acordó convenios con Colón Junior y Alianza por cederle a los tres jugadores.

