Los campeones olímpicos argentinos Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli resignaron dos posiciones en la clase Nacra 17, disputadas tres regatas, de la séptima a la novena, en la ciudad de Zushi, prefectura de Kanagawa, 70 kilómetros al sur de Tokio.

La embarcación albiceleste cumplió su peor actuación desde el inicio de las pruebas, al quedar 14ta. en la octava y 10ma. en la novena, tras el 6to. puesto en la apertura de una jornada con demoras en la programación por la escasez de viento.

Cumplido el 75 por ciento de las carreras regulares, los argentinos ocupan el sexto puesto -iniciaron el día en el cuarto escalón- con 47 puntos, por lo que deberán recuperarse en las tres regatas finales para llegar a la medal race con expectativas de podio.

Delante de ellos en la tabla acumulada se ordenan los equipos de Italia (18), Gran Bretaña (24), Alemania (32), Australia (35) y España (40).

Lange y Carranza Saroli, ganadores de la medalla de oro en Río de Janeiro 2016, registran en su tarjeta de competencia la siguiente progresión de posiciones: 6º, 2º, 5º, 8º, 4º, 6º, 6º 14º (descartada) y 10º.

Este domingo desde las 0.05 se completarán las tres pruebas finales de la instancia regular y el martes a las 3:33 tendrá lugar la medal race (puntuación doble) con los diez mejores clasificados en busca de las medallas y los diplomas olímpicos.

El binomio argentino, portador de la bandera nacional en la ceremonia de apertura de Tokio 2020, intentará mantener a la vela argentina en el medallero por séptimo Juego consecutivo desde que el correntino Carlos “Camau” Espínola (clase Mistral) inauguró la cosecha en Atlanta ‘96.

La vela, con 10 medallas (1 oro, 4 platas y 5 bronce), es el segundo deporte de mayor rentabilidad para el país en la historia olímpica después del boxeo (24).

Lange, de 59 años, cumple su séptima presentación en los Juegos, obtuvo una medalla de bronce en Atenas 2004 y en Beijing 2008 junto a Espínola en la clase Tornado, y la de oro en Río 2016 con Cecilia Carranza, que dio el presente por cuarta ocasión consecutiva (Beijing 2008 y Londres 2012, en Laser Radial, Río y Tokio en Nacra 17).

“Ceci se quedó dura de la espalda, no podemos navegar así”

Al término de la jornada, Santiago Lange lamentó el cuadro de salud que minimizó las opciones del barco argentino y se emocionó al destacar el esfuerzo de Cecilia Carranza para poder competir. “Es muy difícil, es una barco muy exigente”, explicó en declaraciones a TyC Sports.

“En la primera regata creo que hicimos un regatón, tuvimos una penalidad en la salida y nos pusimos terceros, después tuvimos una mala popa pero nada, era un buen puesto para haber empezado así la regata, pero después ya no teníamos velocidad, Ceci no podía tirar de los cabos, no, no se puede navegar así”.

“Por suerte se la re bancó, la verdad que una genia haber podido competir así y bueno... es lo que hay”.

“Lo importante es que dejó todo y corrimos la regata, es lo que queda”.

“Vamos a ver mañana, ojalá que se pueda infiltrar o lo que haya que hacer, pero no sé lo que tiene, lo único que sé es que estaba dura de la espalda y no se podía mover en el barco, no podíamos equilibrar el barco con las velas ni con el cuerpo y nada, hoy justo había unas condiciones muy muy exigentes en ese aspecto y bueno, esto es una carrera, si no vas rápido, por más que leas bien el viento o hagas las cosas bien cuesta y nada, yo lo único que tengo que agradecer el esfuerzo que hizo Ceci para poder correr”.

“Obviamente que nosotros soñamos con una medalla y no sé los puntos, creo que quedan muchas regatas, vamos a seguir pelando, ojalá que Ceci se pueda recuperar para mañana y esto no se termina hasta que no se termina, obvio que estoy orgulloso con lo que estamos haciendo y que no vamos a bajar los brazos hasta que se termine”.