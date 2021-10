El tema se instaló en la antevíspera. Por la noche. Y después se expandió como un reguero de pólvora. El periodista Eduardo Feinmann, del canal La Nación+ tiró la noticia. Según sus fuentes un grupo de jugadores de la Selección Argentina de fútbol, que estarían encabezados por el capitán Lionel Messi, habría pedido que el equipo nacional siga haciendo sus presentaciones en el estadio Monumental de Núñez, inclusive cuando le toque jugar el clásico sudamericano ante Brasil.

La novedad llamó la atención porque desde hace tiempo la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que el partido entre Argentina y Brasil se jugará el 16 de noviembre en el estadio "San Juan del Bicentenario".

El tema instalado por Feinmann, que se hizo eco en otros periodistas porteños, no resultaba descabellado teniendo en cuenta que hace unos meses los jugadores y el cuerpo técnico de la Selección albiceleste habían aclarado que les caía muy bien el estadio de River y que estaba bien elegido para jugar los partidos ante Bolivia, Uruguay y Perú. Claro que en ningún momento aclararon que les gustaría jugar ante Brasil en el mismo escenario.

Como la noticia ganó terreno rápidamente, la conferencia de prensa del propio director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue el momento ideal para que el periodismo le consulte al respecto. Al menos para saber realmente cuál era la opinión del cuerpo técnico y de los jugadores.

Scaloni no dudó al aclarar en la conferencia virtual que "la cancha de River es el césped que tienen estos chicos en Europa y si hemos jugado en Brasil en cada cancha por la Copa América, podemos hacerlo en cualquier lugar. Además, el resto de los campos en el país están en buen estado".

Más adelante confirmó que "el partido con Brasil será en el estadio Bicentenario de San Juan, más allá de que la cancha de River nos gusta por su césped, creemos que es justo también ir al interior del país para que todos puedan ver a la Selección".

Hecha la aclaración en la reunión informativa, en San Juan se dieron conceptos de tranquilidad desde el Gobierno provincial tras las palabras del técnico Scaloni, sabiendo que el estadio ubicado en Pocito definitivamente será el escenario del siempre atrayente clásico del fútbol sudamericano entre los seleccionados de la Argentina y Brasil.

Ayer, como en los casos anteriores, quedó de manifiesto las expectativas de los argentinos por ver en acción al equipo capitaneado por Messi, algo que seguramente se repetirá en San Juan.



"Estamos esperanzados en tener aforo completo"



Qué capacidad será permitida para el clásico es todo un tema debido a los protocolos por el Covid. Desde el Gobierno provincial se mostraron esperanzados en tener un aforo completo. Ayer, Jorge "Coqui" Chica habló en el programa "Demasiada Información" de Radio Sarmiento. El secretario de Deportes dijo "Gracias a Dios, por la vacunación vamos camino a que los eventos tengan cada vez más aforo. Tenemos toda las esperanza que eso pase, pero debemos esperar algunas reuniones. El Bicentenario tiene capacidad para unas 26 mil personas. Queda más de un mes, esperemos un poco más de tiempo, no queremos generar expectativas que después no podamos cumplir". Además, aclaró que todavía no están los precios de las entradas ni los días de venta. "Es un evento internacional, siempre pedimos a la AFA la posibilidad de que el valor de los tickets sea accesible, pero eso no lo estipula el Gobierno provincial".