Lo mueve. Giovano Lo Celso será nuevamente titular en el mediocampo argentino, pero lo hará jugando más por el centro.

Más esperada que en la previa de Colombia para el debut, la conferencia de prensa del entrenador Lionel Scaloni de ayer en Belo Horizonte tuvo mucha atención. No era para menos, se trataba del momento de escuchar la palabra del técnico argentino luego de una jornada de alta tensión con sus propios dirigidos debido a la charla que mantuvieron durante más de 40" sobre el mediodía. Y en el contacto con la prensa, el DT prefirió no confirmar el equipo titular para hoy medirse con Paraguay también remarcó que la charla fue "positiva".



"Hablamos de la unión de grupo, de lo que viene. Es importante que los jugadores se expresen, que hablen. Y eso hicimos, hablaron. Para un entrenador es muy importante", sostuvo Scaloni en conferencia de prensa y dejó una definición un poco especial: "La Copa para nosotros es como que todavía no empezó. El grupo está bien, asimiló la derrota como se debe. Lógicamente nos hubiera gustado arrancar de otra manera, pero los jugadores tienen en claro que quedan dos partidos por jugar", subrayó.



"Hasta mañana (por hoy) no voy a confirmar el equipo", dijo hasta el hartazgo. "Tenemos bastante claro muchas cosas, pero no al 100 por ciento. Si hacemos cambios será por la búsqueda del partido y tratando de repetir lo que fue el segundo tiempo (ante Colombia). Tenemos claro cómo vamos a jugar, pero no lo voy a decir porque tengo que ver si hay jugadores que están en condiciones de jugar", siguió.



Aunque dio pistas claras. Apuntó que Lo Celso "jugará en otra posición", remarcó que "todos los convocados saben que pueden ser titulares", destacó la potencia ofensiva de Lautaro Martínez y dijo espera por la recuperación del tucumano Pereyra, un jugador que puede aportarle llegada por sorpresa al área rival. Sobre el juego, el técnico destacó que en el complemento ante Colombia la Selección se animó a jugar más. "No hubo variantes tácticas, pero intentamos buscar pases entrelíneas. La idea de juego es esa: ser protagonistas, jugar en campo rival y cuando no tenemos la pelota tratar de recuperarla rápido".



"Paraguay tiene muy claro a lo que juega, iba ganando bien 2-0 y Qatar jugando un fútbol bastante alegre le terminó empatando. Pero Paraguay de mitad hacia adelante tiene jugadores para complicar a cualquiera", cerró Scaloni.

"Cualquier jugador que está acá en el plantel puede ser titular. Depende el partido".

LIONEL SCALONI DT de Argentina

Simeone lo postuló al Muñeco

En más de una oportunidad Diego Simeone (foto) aclaró que no es su tiempo de conducir a la Selección. Y sin ánimos de cuestionar a Lionel Scaloni, por el que pidió paciencia, postuló a su candidato: Marcelo Gallardo.



"El entrenador de la Selección tiene que ser alguien que conviva en Argentina; nosotros (por él y Mauricio Pochettino) estamos en Europa hace 15 años. No es el mejor entrenador de turno aquel que en la Selección pueda rendir mejor", empezó con su argumento el Cholo en Fox Sports. Y continuó: "Marcelo (Gallardo) está haciendo una temporada extraordinaria y es la cabeza de lo que podemos buscar. Lo hace muy bien, está hace muchos años en River, conoce lo que necesita el fútbol argentino, sabe lo que siente la gente en la calle. Él está cerca, no quiero proponerlo, pero lo digo desde el sentimiento".



El estratega del Atlético Madrid considera como requisito excluyente estar empapado con la realidad del país para dirigir a Argentina y él claramente no lo está.