Confirmado. Esteban Andrada será el arquero el martes contra México, en San Antonio.

Tras empatar con Chile sin goles en Los Angeles, la Selección Argentina inició la preparación del segundo compromiso de la presente fecha FIFA, ante México en el Alamodome de San Antonio, el próximo martes a las 23 de nuestro país.



Con respecto al equipo que jugó el jueves por la noche, ya hay tres variantes confirmadas: Agustín Marchesín, Nicolás Otamendi y Giovani Lo Celso no repetirán partido.



En cuanto al arquero, Lionel Scaloni confirmó en conferencia de prensa que Esteban Andrada defenderá los tres palos ante México. En este sentido, resultó llamativo que Franco Armani, en teoría el titular de los tres cuidapalos que convocó, no tendrá minuto pero igual viajó hasta los Estados Unidos.



El central del Manchester City, Otamendi debe regresar a Europa por motivos personales; mientras que Lo Celso no será tenido en cuenta por un golpe frente a Chile.



En cuanto a los otros nombres, se especula con que el DT repita algunos jugadores. Los que más chances cuentan con ser titulares son Lucas Martínez Quarta, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Lautaro Martínez. En el caso del defensor de River no tuvo minutos en el primer choque ante los trasandinos ya que hacía pocas horas que llegó desde nuestro país tras afrontar el superclásico.



Poco a poco Scaloni va encontrando las piezas que está buscando para darle forma a su seleccionado que irá en busca por el pase a Qatar 2022 en las Eliminatorias Sudamericanas. Aún debe hacerlo sin Lionel Messi que transita una suspensión de tres meses por la expulsión y sus declaraciones en el último partido de la Copa América de "Brasil 2019".



Por ahora, el entrenador ya probó a 27 futbolistas desde que asumió en el cargo, primero de interino y ahora como definitivo.



Encendido



México, próximo rival de Argentina, siguió con su racha ganadora bajo la dirección del entrenador rosarino Gerardo "Tata" Martino, al golear por 3-0 a la de Estados Unidos en partido amistoso correspondiente a la denominada fecha FIFA. "Chicharito" Hernández, Erick Gutiérrez y Uriel Altuna marcaron los tres tantos en el clásico del Norte.