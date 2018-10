Tranquilo. Lionel Scaloni se refirió al tema más caliente de la previa en esta gira de la Selección por las ausencias de los jugadores de River y de Boca.

Lionel Scaloni afrontará su segunda gira como entrenador interino de la selección argentina con un plantel diezmado. Las lesiones del último fin de semana entre jugadores del medio local como Cristian Pavón y Franco Armani, que se sumaron a las que habían sufrido días atrás Gonzalo "Pity" Martínez y Exequiel Palacios, obligaron a recortar la lista de futbolistas disponibles para los amistosos ante Brasil e Irak en Arabia Saudita.



Estas bajas de último momento generaron, además, una polémica respecto de la voluntad de los clubes de ceder a sus jugadores.



"Algunos no se llegaron a recuperar y ayer Franco sufrió un dolor en el cuádriceps. Hablamos con él y tenía ganas de venir, pero era inútil. El viaje es matador, son 28 horas para llegar un día antes del partido y evaluarlo. Tuvimos la posibilidad de convocar a otro arquero y la decisión fue que no venga. Creo que es lo mejor", explicó Scaloni sobre el caso del arquero del "Millonario", que terminó con una dolencia el duelo del domingo ante Sarmiento de Resistencia.



El DT dijo que también habló con Cristian Pavón y con el cuerpo médico de Boca, luego de que el delantero sufriera una lesión en el partido ante Racing por la Superliga. "No hay nada raro, el tema está terminado", sostuvo Scaloni para dejar atrás las polémicas, y agregó: "No tengo malestar como entrenador. Si vienen, prefiero que estén sanos. Si el jugador te transmite que no está bien, no hay mucho más que hacer. Yo me involucré, hablé directamente con ellos y no tengo ningún tipo de dudas".



"Con la Copa Libertadores y todo lo que hay en juego es un punto más para la gente para discutir, pero no valía la pena que viajen para hacerlos pegar la vuelta. Hubiera sido peor todavía porque iban a perder cinco días de recuperación y no tenía sentido", evaluó. Scaloni recordó, además, que la misma decisión habían tomado en la gira anterior con jugadores como Ángel Correa y Lautaro Martínez, a quienes se decidió no arriesgar en los amistosos.





Sin práctica en el primer día



ALa gira de la Selección nacional por Arabia Saudita, donde enfrentará el jueves a Irak y el martes de la semana próxima a Brasil, no comenzó de la mejor manera. Es que en el primer día de concentración, Scaloni cuenta con apenas ocho jugadores de la mayor y un sparring, por lo que decidió suspender la práctica.



A Arabia sólo han llegado Sergio Romero, Gerónimo Rulli, Juan Foyth, Santiago Ascacíbar, Roberto Pereyra, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, a quienes hay que sumar al arquero Manuel Roffo, quien viajó como sparring.