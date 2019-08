Bautismo. El goleador de los Panamericanos, Adolfo Gaich, de apenas 20 años, fue convocado por primera vez.

Lionel Scaloni dio la lista de jugadores convocados a la Selección que disputará los amistosos para la fecha FIFA en el próximo mes. Y el entrenador, confirmado en su puesto luego del tercer puesto logrado por la Albiceleste en la Copa América de Brasil, convocó a 27 futbolistas del exterior y de la Superliga, advirtiendo en la nómina se pueden advertir varias sorpresas.



Sin Messi, suspendido por tres meses por la Conmebol (recién podrá volver a vestir la casaca argentina a partir del 3 de noviembre) y con la ausencia de dos históricos que concurrieron a la cita continental (Sergio Agüero y Ángel Di María), Scaloni volvió a llamar a un histórico que viene sin continuidad en su club: Marcos Rojo, defensor del Manchester United.



En reiteradas oportunidades, Scaloni advirtió que utilizaba los amistosos para "probar" y que jugadores como Agüero o Di María ya sabía qué le podían brindar. Tal vez esa sea la explicación de su ausencia en la lista. El Kun tuvo un buen rendimiento en la Copa América, mientras que Fideo no mostró el nivel que viene exhibiendo en PSG.



El director técnico apeló a varios "tapados". Entre las sorpresas, puede contarse a Leonardo Balerdi, defensor central al que Boca vendió al Borussia Dortmund en 15 millones de euros más objetivos. Scaloni lo conoce bien de la Selección Sub 20. Y quiere comenzar a darle rodaje. en la defensa también surgen otros "tapados" como Nicolás Figal, zaguero de Independiente (aunque Beccacece lo ha utilizado como lateral) y Lucas Martínez Quarta, de momento brillante en el River de Marcelo Gallardo.



En la nómina hay regresos como los de Exequiel Palacios y Matías Zaracho, a quienes les lesiones dejaron sin chances de llegar a la Copa América. Vuelve Manuel Lanzini, fantasista del West Ham, otro que ofrece esperanzas en el armado. También Joaquín Correa, otro que había sido evaluado por Jorge Sampaoli y el propio Scaloni. Hay tres nombres que se posicionaron entre los que más sorpresa generaron; no por rendimiento, sino porque hasta ahora no habían tenido la posibilidad: Nicolás Domínguez, el volante de Vélez; Alexis Mac Allister, de interesante inicio en su campaña en Boca y a Adolfo Gaich, la gran figura de la selección que se quedó con la medalla de oro en los Panamericanos. El caso del delantero de San Lorenzo es, tal vez, el más curioso. A los 20 años, ha contado con más posibilidades en la albiceleste que en su club.

Nombres de peso al Sub-23

Fernando Batista, DT de la Argentina Sub-23, anunció la lista de 26 futbolistas convocados para la fecha FIFA de septiembre, en la que jugará amistosos (los rivales no están confirmados) como preparación para el Preolímpico de enero, donde buscará la plaza en Tokio 2020. Aparecen nombres importantes como Ezequiel Barco (Atlanta United), Santiago Ascacibar (Stuttgart), Gonzalo Maroni (Sampdoria), Lisandro Martínez (Ajax), Ezequiel Ponce (Spartak de Moscú) y Matías "Monito" Vargas (Espanyol/foto). De River, Julián Álvarez y Ezequiel Centurión; mientras que Nicolás Capaldo aparece como representante de Boca.



Agenda



Los dos amistosos que jugará Argentina en Estados Unidos serán ante Chile (jueves 5 de septiembre en Los Ángeles) y México, dirigida por Gerardo Martino (San Antonio, lunes 9 de septiembre).



Se trata de dos pruebas muy importantes teniendo en cuenta que las Eliminatorias camino a "Qatar 2022" se comenzarán a disputar en marzo del próximo año.

Futbolista Posición Edad Equipo/País



Esteban Andrada Arquero 28 Boca/Argentina



Franco Armani Arquero 32 River/Argentina



Agustín Marchesín Arquero 31 Sp. Lisboa/Portugal



Nicolás Otamendi Defensor 31 Manchester City/Inglaterra



Marcos Rojo Defensor 29 Manchester United/Inglaterra



Leo Balerdi Defensor 20 Borussia Dortmund/Alemania



Germán Pezzella Defensor 28 Fiorentina/Italia



Lucas Martínez Quarta Defensor 23 River/Argentina



Gonzalo Montiel Defensor 22 River/Argentina



Nicolás Figal Defensor 25 Independiente/Argentina



Nicolás Tagliafico Defensor 26 Ajax/Holanda



Marcos Acuña Defensor 27 Sp. Lisboa/Portugal



Leo Paredes Volante 25 PSG/Francia



Guido Rodríguez Volante 25 América/México



Gio Lo Celso Volante 23 Tottenham/Inglaterra



Nicolás Domínguez Volante 21 Vélez/Argentina



Rodrigo De Paul Volante 25 Udinese/Italia



Matías Zaracho Volante 21 Racing/Argentina



Roberto Pereyra Volante 28 Watford/Inglaterra



Exequiel Palacios Volante 20 River/Argentina



Lucas Ocampos Volante 25 Sevilla/Argentina



Manuel Lanzini Volante 26 West Ham/Inglaterra



Alexis Mac Allister Volante 20 Boca/Argentina



Joaquín Correa Delantero 25 Lazio/Italia



Lautaro Martínez Delantero 21 Inter/Italia



Paulo Dybala Delantero 25 Juventus/Italia



Adolfo Gaich Delantero 20 San Lorenzo/Argentina