A días de una nueva doble fecha FIFA en la que la Selección Argentina enfrentará a Uruguay y Brasil, se conoció que Lionel Scaloni incorporará a la lista de convocados a Francisco Ortega, ex Vélez y actual jugador del Olympiakos F. C de Grecia.

El defensor de 24 años sería una de las grandes sorpresas del entrenador del conjunto campeón del mundo y llegará a la Argentina durante el próximo lunes para estar a disposición junto al resto del plantel.

La Albiceleste recibirá al Seleccionado Uruguayo el jueves 16 de noviembre desde las 21 horas en su regreso a la Bombonera, mientras que el martes 21 visitarán Río de Janeiro para enfrentar a Brasil en el Maracaná.

Se trata de un cierre de año por Eliminatorias más que intenso teniendo en cuenta que son los clásicos rivales de esta región del continente y que están en lo alto de la tabla de posiciones.

En tanto, el exfutbolista surgido en el Fortín no es el único nombre que sorprenderá entre la nómina de convocados. También se encuentra Pablo Maffeo, un lateral derecho nacido en Barcelona pero con madre argentina que se unirá a los dirigidos por Scaloni.

Maffeo, actualmente en el Mallorca, jugó en todas las categorías juveniles de su Selección natal. Sin embargo, al nunca hacerlo en la Mayor, no habrá inconvenientes para la citación y arribaría a la Argentina el lunes a la mañana.

Como es sabido, Scaloni suele realizar un trabajo de scouting más que importante de jugadores que no suelen estar en el primer plano internacional, pero que él junto a su cuerpo técnico los siguen y por eso deciden llamarlos para que tengan su oportunidad en la selección mayor.

Imposible

Marcelo Bielsa, actual entrenador de Uruguay, habló de cómo detener a Messi en el futuro clásico: "No hay entrenador al que antes de enfrentar a Messi no se le pregunte cómo pararlo. Verá que ninguna fue efectiva. No hay fórmula ni procedimiento efectivo para detenerlo".