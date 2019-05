Decisiones. Lionel Scaloni decidió la lista inicial de cara al tramo final de la preparación de Argentina para debutar en Brasil.

El entrenador del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, aseguró que tiene decidida la lista de 23 jugadores convocados para la Copa América de Brasil y que no habrá sorpresas, pero que aguardará por la recuperación de algunos lesionados. "Los 23 jugadores los tengo decididos. No puedo adelantar nada, sería imprudente hacerlo, es importante para darle confianza al resto de los chicos, pero la lista final no tendrá sorpresas", manifestó Scaloni en diálogo con ESPN.



Scaloni afirmó que el listado definitivo de convocados lo presentará la próxima semana, sobre el cierre del plazo. "Esperaremos por (Matías) Zaracho y (Germán) Pezzella, que están lesionados, pero en principio llamaremos a siete defensores y ocho volantes", apuntó el ex defensor de Lazio de Italia.



"Por Pezzella pedimos a la Fiorentina que lo libere antes, pero hubo una negativa hasta que termine la liga italiana. Necesitamos tener ciertas garantías, es un puesto clave. Nos dicen que va a llegar, pero tenemos que tomar recaudos", señaló el entrenador rosarino.



En tanto, Scaloni indicó que la lesión de Zaracho es "una complicación" porque es un jugador al cual le depositó "mucha esperanza de cara al futuro" y en los próximos días evaluará su convocatoria.



Scaloni opinó que el astro Lionel Messi es "un ser humano normal" y apunta a que el resto de sus compañeros lo tomen como tal. "Hay que tratarlo como es, un jugador de la Selección argentina más. Después de la final de Copa del Rey, hablaremos con él", informó.



Scaloni no quiso dar más pistas sobre los convocados, pero consultado por Sergio Agüero indicó que tienen "una buena relación" y que Mauro Icardi es "más centro delantero" que el "Kun". "Los goles de Agüero están ahí, hablan por sí solos; él es un centro delantero a la antigua, con una defensa más atrás", apuntó.



El ex defensor de Newell"s Old Boys afirmó que Icardi es de su gusto como el resto de los futbolistas que convocó desde el comienzo de su ciclo. "Del momento que convocamos a Icardi, también estuvo Giovanni Simeone, forma parte de mi gusto. De mi boca nunca salió que el 9 ya estaba porque no soy así, y además sería imprudente. Todos los que estuvieron son de mi agrado", señaló.



Scaloni consideró al cordobés Paulo Dybala como un jugador "interesante" y que "no resulta complicado" incluirlo en el equipo a pesar de que aún no se acomodó al funcionamiento colectivo.



"Los entrenadores estamos para tomar decisiones y ver si está o no para jugar. Él tuvo una buena temporada, pero padeció lesiones y no jugó tanto como quería. Para el grupo es importante, se lleva bien con la mayoría y es un jugador extraordinario", concluyó Scaloni.



El seleccionado argentino competirá en la próxima Copa América, a disputarse en Brasil del 14 de junio al 7 de julio.



El equipo de Scaloni integrará el grupo B junto con Colombia, Paraguay y Qatar y su debut se producirá el 15 de junio ante los colombianos en Salvador.



Luego enfrentará al seleccionado guaraní en Belo Horizonte (19 de junio) y cerrará la zona con el invitado Qatar (23 de junio) en Porto Alegre.

Scaloni sumó a último momento a Montiel, Sigali, Ignacio Fernández y Manuel Lanzini.

Al final, las chicas se despedirán en San Luis

La directora del programa de Deportes de la Provincia de San Luis, Cintia Ramírez, confirmó ayer que el seleccionado femenino jugará finalmente el jueves 23 de mayo un amistoso frente a Uruguay como despedida antes de viajar al Mundial de Francia.



El partido, que había sido suspendido por la Asociación del Fútbol Argentino debido a los hechos de violencia ocurridos en el encuentro entre Sporting Club Victoria y Peñarol de San Juan, finalmente se jugará como estaba previsto y se transmitirá a través de la TV Pública, desde las 20.10. Ramírez, directora de Deportes, ratificó el partido amistoso del seleccionado que dirige Carlos Borrello y el inicio de la Copa San Luis de fútbol femenino, de la que participarán más de 60 equipos de toda la provincia.



"Nos reunimos en AFA para dialogar sobre la importancia de despedir a la Selección Argentina de fútbol femenino en San Luis, ya que luego partirá al Mundial de Francia después de 12 años de ausencia. Es el puntapié inicial de una nueva era del fútbol femenino. Y qué mejor que sea en San Luis", manifestó Ramírez.



"Con mucha alegría puedo decirles que el partido se realizará en San Luis y serán invitadas especiales todas las jugadoras anotadas en la Copa", posteó la directora del programa en su cuenta de Facebook.



El seleccionado femenino, que esta semana comenzó la preparación para la Copa del Mundo FIFA 2019, se despedirá del país con este amistoso ante Uruguay antes de viajar a Francia. El debut de las argentinas será el 10 de junio, en el Parque de los Príncipes, en París, frente a Japón.

El Sub-20 encara su tramo final al Mundial

La selección argentina sub-20 jugará el sábado su primer partido amistoso de preparación, con vista al Mundial de Polonia que comenzará el 23 de mayo.



Los dirigidos por Fernando Batista enfrentarán a Honduras a las 17 (hora local) en el estadio Guillermo Amor de Benidorm, en Alicante, en la costa española. Batista agradeció a la ciudad de Benidorm, perteneciente a la comunidad valenciana, en donde el grupo argentino instaló su campamento de diez días antes de viajar a Polonia para disputar el Mundial Juvenil.



"Muchos de estos chicos los podremos ver en Qatar 2022", dijo Batista al participar de la presentación del amistoso, realizado por las autoridades del municipio de la ciudad balnearia española.



El seleccionado se entrenó por la tarde durante dos horas. En primer lugar, los jugadores realizaron tareas físicas con el preparador físico, Cristian Palandella, quien dispuso un circuito de activación y recuperación que duró 30 minutos.



Luego, circuito de pases con los asistentes, Damián Ayude y Esteban Solari; y para finalizar Batista orientó labores de técnica de carrera, con pelota, centros y definición.



El grupo volverá hoy, a las 9 (13 de Argentina) y a las 13 (17), a practicar en doble turno. Lo mismo sucederá este viernes, el sábado se jugará el amistoso contra Honduras y el domingo la delegación viajará a Madrid para emprender el rumbo hacia Polonia.



La selección argentina sub 20 logró el título mundial en seis ocasiones y en este torneo, que se iniciará el próximo 23 de mayo está incluida dentro del Grupo F.