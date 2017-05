El jugador Germán Schulz fue convocado al plantel de Los Pumas y se sumará este jueves a los entrenamientos junto al Seleccionado Mayor en Buenos Aires CRC. El wing cordobés, hijo de una sanjuanina, fue llamado en reemplazo de los jugadores Santiago Cordero y Manuel Montero, quienes quedaron desafectados por sufrir sendas lesiones en el entrenamiento de hoy.

Germán es hijo de la sanjuanina María Vilma Pérez, radicada desde hace varios años en Córdoba, tiene 23 años, 1,87 metros de estatura y y alrededor de 90 kilos de peso.

“Me toma por sorpresa y realmente no me la esperaba. Estoy muy contento porque era el sueño que tenía desde que empecé a jugar al rugby y todavía no caigo. Espero poder disfrutarlo al máximo”, sostuvo Schulz, quien a su vez agregó: “Cuando me llamo Huevo (Hourcade) no lo podía creer, y quizás se puede comparar, en parte, con el momento de cuando nos dieron la lista para los Juegos Olímpicos. Aquella vez estaba más preparado para la noticia, pero esta vez me tomo de sorpresa; es una de las emociones más grandes que tuve en el rugby”, expresó en el sitio oficial de la Unión Argentina de Rugby.



De esta forma, el jugador formado en Tala RC estará disfrutando de su primera convocatoria al Seleccionado y podría llegar a hacer su debut internacional, en caso de ser elegido por el entrenador para alguno de los tres partidos de la ventana de junio, “Copa ICBC”, ante Inglaterra (2) y Georgia.