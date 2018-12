Listo. Ignacio Scocco se perdió la serie final de la Libertadores pero ahora quedó apto para jugar en el Mundial de Clubes en Emiratos Arabes.

La noticia más esperada en River llegó: Ignacio Scocco recibió el alta médica y podrá estar a disposición del entrenador Marcelo Gallardo para el Mundial de Clubes, en el cual el conjunto de Núñez comenzará su participación el próximo martes. El delantero se había lesionado el 3 de noviembre pasado en el partido que "El Millonario" disputó ante Estudiantes de La Plata por la Superliga. Se trató de una dolencia en el gemelo derecho, de la que se resintió unos días después.



Aunque dio todo de sí para intentar recuperarse a tiempo, este problema muscular obligó a Scocco a ausentarse de las dos finales de Copa Libertadores ante Boca Juniors.



El panorama cambió en la llegada del plantel a Emiratos Árabes. Los médicos constataron la evolución del jugador y este viernes le dieron el alta que, si Gallardo lo dispone, le permitirá estar el martes ( a las 13.30 horas de Argentina) en el duelo de semifinales ante el ganador de la llave entre el local Al Ain y Espérance de Túnez.



El único "tocado" que queda en el plantel "Millonario" es Rodrigo Mora. El uruguayo hoy no entrenó con sus compañeros. Se quedó en el hotel, donde estuvo en la pileta e hizo trabajos de kinesiología.



El entrenador de River aún no confirmó la formación para las semifinales. Se estima que el delantero Rafael Santos Borré volvería a ser titular (no estuvo ante Boca por estar suspendido) y que el que saldría sería Enzo Pérez.



De esta manera, "El Millonario" formaría con: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. Mientras tanto, el plantel continuó su preparación para el choque del martes en Al Ain, con ejercicios físicos de velocidad y actividades físico-técnicas en cancha reducida.

Palacios se quiere quedar



Exequiel Palacios, el mediocampista de River que es pretendido por el Real Madrid, aseguró ayer que quiere quedarse en el club de Núñez hasta mediados de año.



Después del entrenamiento del plantel "millonario" en el Al Ain Training Center, Palacios expresó en una rueda de prensa: "Mi idea es quedarme en River un tiempo más y disfrutar esto. Ahora quiero enfocarme en el Mundial de Clubes".



Real Madrid de España, último campeón de la Champions League, habría ofrecido un monto cercano a los 20 millones de euros por Palacios. De todas formas, queda definir la fecha de incorporación del futbolista de 20 años, al que River quiere retener hasta junio.



"Estamos contentos, disfrutando dónde estamos. En River hay que ir por más siempre", manifestó Palacios. "Esto es un sueño y lo estamos disfrutando a cada momento. Ahora hay que tratar de cambiar el chip rápido y aprovechar. Hay que seguir fuerte de la cabeza", añadió el mediocampista.



River conocerá hoy su rival de las semifinales cuando se dispute el partido entre el equipo local del Al Ain frente a Esperance de Túnez, a las 13.30.