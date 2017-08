Incógnita. El 16 de agosto Suárez sufrió una lesión de rodilla que el cuerpo médico determinó que tendría para 4 y 5 semanas, pero a partir de una rápida recuperación se ilusionan con que podría jugar el jueves.

El DT del seleccionado uruguayo, Oscar Tabárez, condicionó ayer la disponibilidad de Luis Suárez en los dos próximos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas a la revisión que los médicos le realizarán hoy cuando se sume al plantel, procedente de Barcelona, España.



De momento, el "Maestro" se limitó a aclarar que el centrodelantero "llega para continuar su recuperación" en el seleccionado uruguayo por una distensión en la cápsula posterior de una rodilla, que sufrió el pasado 16 de agosto ante Real Madrid por la Supercopa de España.



En primera instancia, Barcelona informó que su recuperación demandaría un mes, por lo que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) lo desvinculó de la convocatoria para enfrentar a Argentina, el jueves en Montevideo, y Paraguay, el martes 5 de septiembre en Asunción.



Pero la semana pasada, los médicos del club catalán y el seleccionado celeste acordaron que el jugador viaje a su país para continuar con la rehabilitación, lo que generó especulaciones sobre su eventual presencia debido a la rápida mejoría experimentada.



"La situación de Suárez está resumida en los comunicados que se dieron a conocer. Llega mañana (por hoy) y va a continuar su recuperación aquí, después veremos. No he podido hablar con él, necesito tener un tiempo de charla y también esperar que lo revisen los médicos", aclaró hoy en conferencia de prensa.



Ante la consulta puntual de poder contar con Suárez en los próximos partidos, Tabárez apeló a la mesura: "No me quiero adelantar, hay aspectos de la realidad que hoy desconozco porque no pude hablar con el jugador. Luis, en otros momentos, ha mostrado recuperaciones que sorprendieron pero esas cosas no son comparables".

El entrenador de Uruguay relativizó después la posible ausencia del goleador de Barcelona y recordó que su equipo "pudo ganar sin él partidos importantes en esta eliminatoria", en referencia a las victorias ante Bolivia en La Paz (2-0) y Colombia (3-0), de local, en la primera y segunda fecha.



"Es un jugador muy importante para nosotros pero lo son otros. No hay que quedarse ni lamentarse por lo que nos sucede porque eso da lugar a pensamientos negativos", explicó.



La "Celeste" llegará con su ataque diezmando puesto que en primer término perdió a Abel Hernandez, de Hull City de Inglaterra, y luego a su máxima figura, Suárez, de Barcelona, después al jugador de Pachuca de Mexico Jonathan Urretaviscaya, y por último al atacante de Burdeos de Francia Diego Rolán, todos por diferentes lesiones.

Godin: “Con Argentina no será un partido más"

El defensor del seleccionado uruguayo de fútbol Diego Godín advirtió ayer que se encontrará a una ‘Argentina impredecible‘ con Jorge Sampaoli como técnico y admitió que el clásico rioplatense ‘no será un partido más‘.



‘Tendremos una Argentina impredecible‘, vaticinó Godín, conocedor de la forma de juego de Sampaoli, aunque dijo que sabe de la intención del entrenador santafesino de ‘apostar por la posesión de la pelota y por el ataque con mucha gente de mitad de cancha hacia adelante‘. No obstante, señaló que ‘todos están preparados para ayudar en lo que sea y sabiendo del rival importante por delante y con el agregado de Messi‘.