El nuevo capitán. Todo apunta a que el defensor del Ajax holandés, Nicolás Tagliafico, será quien lleve la cinta en el amistoso ante Guatemala. El zurdo ya estuvo en el Mundial pasado y se ganó su lugar.

Llegó el momento de Lionel en la selección Argentina. No de Messi, quien se autoexcluyó de esta convocatoria luego del fracaso que representó para él y sus compañeros el pasado Mundial en "Rusia 2018". Y Scaloni es el hombre que piensa en estos dos amistosos en Estados Unidos para darle una vuelta de timón a una selección que venía desgastada luego de más de una década. Al fin y al cabo, hizo lo que todo futbolero racional de este país solicitaba: la renovación. Ayer, en una nueva práctica del combinado nacional, ya con la compañía del presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Tapia, decidió darle pista en el posible equipo titular ante Guatemala a nada menos que siete debutantes.



De esta manera se estrenarían siete de los 13 debutantes que llevó a la gira: Rulli, Saravia, Franco, Battaglia, Palacios, Simeone y Pity Martínez. Los otros que podrán tener rodaje son Ascacibar, Cervi, Di Plácido, Kannemann, Vargas y Vázquez.



Los cambios respecto del equipo que había probado el martes fueron la entrada de Saravia por Bustos, Franco por Pezzella y Battaglia por Paredes. Matías "Monito" Vargas entró en la mitad del entrenamiento por Cristian Pavón, pero fue para repartir cargas ya que fueron dos de los últimos en llegar a los Estados Unidos desde Buenos Aires.



En tanto, el segundo equipo o "suplente", que usó pechera amarilla, formó con Armani; Bustos (después entró Di Plácido), Pezzella, Kannemann y Acuña; Meza, Paredes, Ascacibar (lo sustituyó el sparring Andrés Ayala, de Estudiantes) y Cervi; Franco Vázquez y Correa.



Mientras que Mauro Icardi trabajó diferenciado por tercer día consecutivo y piensan que podría llegar contra Colombia, el próximo martes en el encuentro que le dará punto final a esta gira. Por su parte, Sergio Chiquito Romero no llegará a jugar ningún partido y se entrenó con el entrenador de arqueros, Martín Tocalli. El último jugador que queda por llegar a Norteamérica es Paulo Dybala, quien se reunía con el plantel al cierre de la edición y sería titular frente al conjunto cafetero. Otra baja ya confirmada para Scaloni es Lautaro Martínez. Al Torito se le detectó una lesión en la parte posterior de su pantorrilla izquierda y por precaución no formará parte del equipo. Se quedará con el plantel hasta el sábado cuando la delegación se vaya a Nueva Jersey y él vuelva a Milán para reincorporarse a Inter.



Sin dudas, una pena teniendo en cuenta que Martínez también se había quedado afuera de la lista final de Sampaoli para ir al Mundial pasado.

Maradona

Le pegó a Mancuso

Diego Maradona cuestionó duramente a Alejandro Mancuso, quien había sostenido que "Messi se deprime". "Habría que preguntarle si él se deprimía cuando le caía la plata de China que me estafó", posteó el Diez.