A la cancha. Fernando Brandán, uno de los refuerzos que incorporó San Martín, busca quitarle el balón al volante de Defensa durante el amistoso jugado ayer en Florencio Varela.





San Martín no le dio continuidad a 18 jugadores del torneo pasado, se puso manos a la obra en armado del nuevo plantel para la disputa de la Superliga que comenzará el mes que viene, sumó (por ahora) 12 refuerzos y el entrenador Gastón Coyette está en la búsqueda del equipo ideal. Por ello viajó a Buenos Aires para disputar dos amistosos y ayer, en el primero de ellos, superó 2-0 a Defensa y Justicia (goles de Juan Rodríguez y Claudio Mosca), con una alineación que empieza a perfilarse y que tuvo a 6 refuerzos en el equipo titular (ver infografía).



Sólo Luis Ardente en el arco, los defensores Gonzalo Prósperi y Arián Pucheta, más los volantes Marcos Gelabert y Claudio Mosca, se mantienen en el equipo del plantel del torneo pasado. Completando el equipo los "nuevos" Juan y Gianni Rodríguez en el fondo, los volantes Franco Cristaldo y Fernando Brandán, más la dupla ofensiva: Gonzalo Castillejos y Nazareno Solís.



Estos 11 nombres fueron los elegidos por el DT para empezar a perfilar el posible equipo para una temporada que será larga y dura, ya que de entrada el objetivo será mantener la categoría.



La distribución del equipo que planteó Coyette en Florencia Varela fue 4-3-3, con Brandán recorriendo la banda derecha constantemente, ya que cuando el equipo no tuvo la pelota, el ex Temperley retrocedió, no así Solís que quedó más arriba junto a Castillejos, el referente de área.



Ayer, en el primero de los dos partidos, que se jugó con la modalidad de 2 tiempos de 30", San Martín triunfó 2-0. El próximo amistoso será el sábado ante Estudiantes de La Plata.





EL 2DO. PARTIDO

El primer gol de Bravo

De vuelta. Francisco Alvarez, que fue sparring en Rusia, fue el central.

A segundo turno, el equipo alternativo de San Martín se enfrentó con su par de Defensa y Justicia, también en un partido de dos tiempos de 30 minutos, y se quedó con el triunfo 1-0 con el gol de Martín Bravo, de penal. Así, la "Rata" en su regreso al club luego de 10 años, volvió a marcar con la camiseta que brilló en el 2008 para luego continuar su carrera en el fútbol mexicano.



El equipo que paró Coyette formó con Leo Corti; Alex Silva, Gabriel Manes, Francisco Álvarez, Yonatán Goitia; Matías Fissore, Francisco Grahl, Hernán Da Campo, Diego Cardozo; Gustavo Villarruel, Martín Bravo. En esta alineación, los "nuevos" fueron Silva, Grahl, Da Campo, Cardozo y Bravo. San Martín seguirá moviéndose en el centro de entrenamiento de Boca.