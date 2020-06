El gol 700 de Lionel Messi se hace desear y ya se transformó en un peso. Es indiscutible la importancia del 10 en cada partido y que el Barcelona sin él estaría todavía peor, pero lo que parecía la posibilidad de llegar a un número redondo en su carrera se fue transformando en un karma hasta terminar lleno de bronca. Más aún con el 2-2 ante el Celta, que dejó abierto que hoy el Real Madrid (un punto detrás por ahora) se convierta en único líder si vence de visitante al Espanyol.



Dos asistencias para Suárez (una brillante) hablan de otro buen partido de la Pulga, pero su fastidio se hizo evidente con las chances que tuvo. Dos remates en la medialuna del área rival, uno en cada tiempo, en el que tiró la pelota fuera del arco lo hizo mirar al cielo como no entendiendo por qué no entraba.



Tampoco lo pudo lograr con una de sus armas letales como los tiros libres. Tuvo dos, uno que aprovechó con la genialidad para asistir al uruguayo, y el otro se desvió a la barrera. La misma frustración que ya le había pasado ante Sevilla, con dos remates negados, incluso uno sobre la línea.



Al punto que suma muy poco, hay que sumarle las explosivas declaraciones de Luis Suárez tras el partido. "Para algo están los entrenadores", respondió el charrúa cuando lo consultaron sobre la falta de eficacia fuera del Nou Camp. Quique Setién, lejos de polemizar, sostuvo que "no hay una sola explicación. Son situaciones distintas en cada partido que tenemos".



El martes Leo saldrá a la cancha con todo y lo hará nada menos que ante el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Un dato: al equipo de la capital española le anotó su tanto 600 mediante un genial tiro libre.

El Loco, más cerca

El Leeds United de Marcelo Bielsa (foto) goleó 3-0 a Fulham, volvió a la cima de la tabla de posiciones y se ilusiona con el ascenso a la Premier League.



El equipo del Loco aprovechó la derrota del West Bromwich Albion del viernes, con quien compartía el liderato, y queda en la punta en soledad a falta de ocho fechas para finalizar la temporada. El próximo rival será el Luton el martes 30 desde las 15.45.



Los dos primeros clasificados subirán directamente a la Premier League y del tercero al sexto se cruzarán en un Reducido por el tercer ascenso a la máxima categoría.



"La diferencia que podemos haber tomado en la tabla no es definitiva para nada. Sí, este triunfo era indispensable", sostuvo Bielsa.