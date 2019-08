Adentro. El delantero del Bayer Leverkusen, Lucas Alario, tendrá su chance durante la gestión que encabeza Lionel Scaloni.

El delantero Lucas Alario fue citado a la selección argentina para los próximos amistosos ante Chile y México, que se disputarán el 5 y el 9 de septiembre, respectivamente, en Estados Unidos. De esta manera, el delantero del Bayer Leverkusen de Alemania se suma a la lista de 27 futbolistas ya convocados por el entrenador Lionel Scaloni.



De manera sorpresiva, ya que previamente no se han informado bajas o lesiones, ayer la AFA anunció que el ex futbolista de River y Colón de Santa Fe se sumará al plantel "Albiceleste" para los dos encuentros que marcarán el regreso a la competencia luego de la Copa América.



En la presente temporada, Alario ha sido suplente en los tres partidos de su equipo. Estuvo en el banco y no ingresó en el duelo ante Alemannia Aachen por la Copa de Alemania, mientras que jugó solo los últimos minutos de los encuentros ante Paderborn y Fortuna Düsseldorf por la Bundesliga. No convirtió goles aún.



De esta manera, Alario se suma a la lista de Scaloni, que ya había convocado a 27 jugadores del exterior y de la Superliga a comienzos de la semana anterior.



Cabe destacar que Argentina afrontará los amistosos de fecha FIFA ante Chile y México sin Lionel Messi, suspendido por tres meses por la Conmebol (recién podrá volver a vestir la casaca argentina a partir del 3 de noviembre) y que transita la parte final de la recuperación de un desgarro muscular. Además lo hará con la ausencia de dos históricos de la selección en los últimos años que concurrieron a la Copa América como Sergio Agüero y Ángel Di María.



El DT -confirmado en el cargo luego del torneo de Brasil- apuesta a probar jugadores con el objetivo de ampliar todavía más el listado de convocables para los próximos compromisos oficiales: las Eliminatorias para Qatar 2022 y la Copa América 2020, a jugarse en Argentina y Colombia.

Regreso al equipo nacional tras 2 años

El regreso de Alario a la Selección argentina se da luego de más de dos años. Su último partido con el conjunto nacional fue un amistoso ante Singapur en junio de 2017, preparatorio para el Mundial de Rusia, cuando el director técnico era Jorge Sampaoli. Ese día, el atacante entró en el segundo tiempo y marcó el quinto gol del equipo en la aplastante victoria por 6-0.



Nacido futbolísticamente en Colón de Santa Fe, Alario llegó a River en el 2015. Allí tuvo un notable desempeño y sus goles llevaron al equipo de Marcelo Gallardo a consagrarse en la Copa Libertadores y Suruga Bank del 2015, y en la Recopa Sudamericana y la Copa Argentina del 2016. En agosto de 2017, tuvo una tensa salida del "Millonario" hacia el Bayer Leverkusen.

Agenda

Los dos amistosos que jugará la Argentina de Scaloni en Estados Unidos serán ante Chile (jueves 5 de septiembre en Los Ángeles) y México, dirigida por Gerardo Martino (en San Antonio, lunes 9 de septiembre).