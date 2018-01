Alegría y expectativa, tiene Eduardo Sepúlveda que este año correrá en uno de los conjuntos más importantes del mundo.

Una tímida sonrisa se dibujó en su rostro y sus ojos brillaron de manera especial, cuando se le preguntó qué pasó por su cabeza cuando sufrió una dura rodada en la novena etapa del Tour de Francia, que unía Nantua y Chambéry. Caída de la que se levantó rumiando bronca y, aun perdiendo media hora entre la atención médica y demás, logró concluir. ¿Sentiste que se venía el mundo encima? "No, me preocupé en no tener ninguna fractura y después de las curaciones seguí", confió.



La consulta era porque los ojos de Eusebio Unzué, director deportivo del Movistar, estaban puestos en este joven rodador que sumaba su quinto año en el profesionalismo europeo y que, en las filas del Fortuneo Vital-Concept (Pro continental francés) se había hecho notar. Y, un posible abandono podía troncar su sueño. "En realidad, mi representante estaba en conversaciones con el Movistar desde antes del Tour; pero sí, en esos momentos a uno se le pasa todo por la cabeza. Por fortuna pude terminar la carrera y aquí estoy, con ganas de empezar a correr con mi nuevo equipo", explicó.



"Sepú" o "Balito", como le dicen todos en el pelotón, corriendo con la Selección Argentina, terminó undécimo en la general de la Vuelta a San Juan del año pasado (a 1m49s del holandés Bauke Mollema) y viene con muchas ganas de repetir de estar entre los protagonistas. "No se puede aventurar nada porque, aunque llego bien entrenado, mi última carrera fue en septiembre y como todos los equipos europeos venimos sin ritmo de carrera, pero lo iremos adquiriendo. Nos obligarán los muchachos de los equipos sanjuaninos que ya están bastante carrereados", contó.

Dijo que siempre se emociona cuando corre por la Avenida de Circunvalación, siente el cariño de la gente. "Ver tanto público es una locura. Yo creo que eso es lo lindo de acá. Se vive el ciclismo como no sucede en otras provincias. Se nota bastante la diferencia. Por eso, con el equipo, queremos estar a la altura de las circunstancias en esta edición".



El próximo 13 de junio cumplirá 27 años y espera por esa fecha haber corrido el Giro de Italia (4 al 27 de mayo) o estar preparando el Tour de Francia (7 al 29 de julio). "Todavía no se cuál será mi calendario, veremos cómo irán armándolo los líderes y lo confirmaremos", contó, reconociendo que en alguna de las tres grandes vueltas estará, incluyendo también la Vuelta a España, la última prueba de tres semanas que se disputará del 27 de agosto al 16 de septiembre.



Es consciente que su rol será el de ayudar a Nairo Quintana, Alejandro Valverde o Mikel Landa, los escaladores consagrados a cumplir con la meta de pelear la general de esas carreras, pero eso no le incomoda, porque entiende que aún está en proceso de aprendizaje. "Creo que hablar el mismo idioma de ellos influyó mucho para mi llegada al equipo y sé que podré adquirir mucha experiencia junto a ellos tres y a todos los otros compañeros de la escuadra", afirmó.



Triple campeón nacional: contrarreloj junior en ruta (2008); Persecución por equipos en San Luis 2009, junto a Maximiliano Almada, Diego Asís y Gastón Trillini. Y, de la contrarreloj sub-23 en Rosario 2011. El título que catapultó a Sepúlveda al pelotón mundial fue el de campeón panamericano de contrarreloj sub-23 en Mar del Plata 2012. Ese año, Eduardo estuvo en el Centro Mundial del Ciclismo de la UCI en L"Aigle, Suiza y fue segundo en la Copa de las Naciones sub-23 corrida en Holanda, integrando el equipo francés FDJ BigMat. En 2013 ingresó al Bretagne-Séché, equipo con el que corrió el Tour de Francia 2014, en el que iba entre los 20 mejores cuando fue expulsado por subirse al coche de su equipo en un tramo donde no podía. En 2016 lo completó ya con su nuevo conjunto, el Fortuneo, y el año pasado ocurrió la circunstancia de la caída. "Me siento un afortunado por estar hoy en el Movistar. Es un gran paso, teniendo en cuenta que arranqué compitiendo desde niño en Argentina. Sé que todo cuesta, pero con esfuerzo y un poco de suerte, pude avanzar en el camino", concluyó quien junto a Maxi Richeze completa el dúo de los únicos argentinos en equipos World Tour Team.



Protagonista siempre



Aunque en su historial en rutas europeas cuenta con una sola victoria, la general de la 15ta Classic Sud Ardèche Ruoms, prueba 1.1, corrida en Francia. Fue 4to y ganó la general del Tour del Mediterráneo (2.1-Francia) y 4to en el Tour de San Luis, todas carreras de 2015. En 2016 escoltó a Dayer Quintana en el Tour de San Luis.

De San Juan al Movistar español

El Movistar español que integran eximios escaladores candidatos en las grandes Vueltas, como el colombiano Nairo Quintana y los españoles Alejandro Valverde y Mikel Landa.



El 2017 de Eduardo Sepúlveda comenzó en la primera edición internacional UCI de la Vuelta a San Juan. Culminó undécimo en la General, tras haber culminado 23 en la contrarreloj y séptimo en el ascenso al Colorado.



Su calendario lo cerró el 28 de septiembre, cuando terminó 52 en la Copa Sabattini. Hasta allí completó 12.404 kilómetros de competencia, divididos en 78 días de carrera.



Fue cuarto en la Classic Sud Ardeche que ganó Mauro Finetto. Octavo en la clasificación de montaña de la París-Niza. Quinto en la tercera etapa de la Coppi e Bartali y 17 en la general. Séptimo en la tercera etapa y 12 en la Route du Sud. Terminó 65 en el Tour de Francia, carrera en la que sufrió la rodada que lo dejó maltrecho en la novena etapa. Hizo 12 etapas vendado entero.



Además completó otras carreras de etapas: 37 en la Vuelta a Burgos; 48 en Poitou-Charentes y 21 en el Giro della Toscana.



También corrió el Mundial de Ruta en Bergen, Noruega. Fue 37 e la contrarreloj individual que ganó Tom Dumolin y 63 en la prueba en línea que ganó Peter Sagan.