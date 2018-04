Los cuatro sanjuaninos campeones nacionales de ruta coronados recientemente en La Plata integrarán el equipo de ciclistas convocados por Omar Contreras, técnico de la selección argentina, para desarrollar un período de concentración en San Luis previo a la participación en los Campeonatos Panamericanos de Ruta - San Juan 2018. Maribel Aguirre y Rubén Ramos, monarcas elite en línea; Mauricio Graciani y Duilio Ramos, reyes sub-23 de crono y línea, respectivamente, deberán viajar a San Luis el jueves de la semana próxima para afrontar un trabajo final que desarrollarán los ciclistas citados en una preselección.



A ellos cuatro se agregarán Nicolás Naranjo y Leonardo Cobarrubia. Quien está en la nómina de la Facpyr, pero llegará para el certamen Nicolás Tivani, actualmente en Europa corriendo en el equipo continental rumano Treviggiani-Phonix.



Así como no asistirá a San Luis Tivani, tampoco lo harán otros tres ciclistas, que se supone son "fijas" para el torneo continental: Maximiliano Richeze (en Europa en el equipo World Tour, Quick-Steep Floors) y dos del SEP-San Juan, Gonzalo Najar (ganador de la Vuelta a San Juan) y Emiliano Ibarra (campeón nacional de contrarreloj elite).



Bajo el monitoreo del italiano Cristiano Valoppi (team mánager de la selección) estarán: Jorge Giacinti (Mirasal), Mauro Richeze (Agrupación Virgen de Fátima) y Sebastián Trillini (Sindicato Argentino de la Televisión). Habrá cinco elite en San Luis y son cuatro los que faltan, por lo que se supone que, si los entrenadores deciden llevar separados los dos contrarrelojistas de los seis que pueden competir en la prueba en pelotón, sólo uno de los nueve mirará las carreras desde afuera.



Entre las damas la situación es distinta, en pelotón pueden correr seis y hay cinco convocadas a San Luis. A Maribel Aguirre la acompañarán: Cristina Greeve, Fiorela Malaspina, Estefanía Pilz y Julia Sánchez Parma (tiene licencia sanjuanina y corrió con la casaca azul-celeste el nacional de ruta).



Donde la situación será más peliaguda y los diez días de concentración en San Luis serán claves es entre los sub-23. Acá los títulos nacionales -que deberían otorgar plaza- no garantizan la convocatoria porque hay una decena de convocados para, eventualmente, ocho (como máximo si se dividen las pruebas), siete o seis (incorporando uno o dos contrarrelojistas a la carrera en pelotón). En esta división, aparte de los sanjuaninos Graciani, Duilio Ramos y Cobarrubia, han sido citados: los bonaerenses Tomás Contte, Federico Vivas y Facundo Crisafulli, el cordobés Joaquín García, el catamarqueño Luciano Martínez, el mendocino Marcos Méndez y el santafesino Iván Gabriel Ruíz.



De acuerdo a lo comentado por Gabriel Curuchet, presidente de la UCRA (Unión Ciclista de la República Argentina) hasta el momento han confirmado su participación 28 naciones del continente. "En el congreso habrá representantes de 28 países, para las competencias se han pre-inscripto corredores de 25 de ellos".



El campeonato Panamericano de Ruta se realizará entre el jueves 3 y el domingo 6 de mayo y para el certamen cada país tiene asegurado los gastos de estadía para 22 personas: 18 corredores, seis damas, seis varones elite y seis varones sub-23 (por lo que se infiere que los dos contrarrelojistas también harán pelotón) y cuatro asistentes (cuerpo técnico, delegado y mecánicos); pero el reglamento, como se citó más arriba, permite que cada nación inscriba seis pedalistas en línea y dos contrarrelojistas (ocho en total) algo, que por cuestiones de presupuesto podría hacer, se supone sólo el local y, una que otra nación con aspiraciones a ganar el medallero, como pueden ser Colombia.



Curuchet contó, también, que no todas las delegaciones acudirán con equipo completo. "Por la cercanía, aparte de nosotros, Chile, Colombia y Venezuela, podrían traer 18 o más corredores, hay otros como Estados Unidos o México, que vendrán -posiblemente- con un contrarrelojistas y dos o tres corredores para la prueba en pelotón".



Aún no hay conocimiento de los nombres de los ciclistas de otros países que vendrán a correr las pruebas contrarreloj entre El Pinar y Ullum y las carreras en pelotón que se desarrollarán en el anillo de la Avenida de Circunvalación, el circuito de ciclismo al aire libre más lindo del país, como orgullosamente repiten los sanjuaninos.



Nicolás Tivani no estará en la concentración que se realizará entre el 20 y 30, del corriente mes, en la provincia vecina.

NICOLÁS NARANJO



El ciclista de la Agrupación Virgen de Fátima se coronó bicampeón sanjuanino de ruta.

RUBÉN RAMOS



Ciclista emblema de la Fundación Diberbol llega como campeón argentino de ruta entre los varones mayores.

DUILIO RAMOS



Corrió la Vuelta y ganó en Chiloé, con la selección argentina. Es flamante campeón nacional de ruta Sub-23.

MARIBEL AGUIRRE



La joven pedalista rawsina se consagró hace dos semanas campeona nacional de ruta en damas elite.

MAURICIO GRACIANI



Tras un período de inactividad, retornó con todas las pilas puestas y se consagró campeón nacional de crono sub-23.

LEONARDO COBARRUBIA



Ganó una etapa de la Vuelta de Mendoza y logró el bronce en la contrarreloj sub-23 del Argentino de Ruta en La Plata.