¿Habrá Lio? Es una gran incógnita saber si Messi estará el martes contra España, debido a la sobrecarga en los isquiotibiales que lo sacó del juego ante Italia.

El astro de Barcelona Lionel Messi estuvo ausente ayer en el primer entrenamiento que el seleccionado argentino realizó en el predio del club Real Madrid, tras la victoria del viernes ante Italia en un amistoso disputado en Manchester, Inglaterra.



El capitán argentino, también ausente en el partido ante el equipo "azzurro" por una molestia en los isquiotibiales, permaneció en el hotel Eurostar Tower para realizar un trabajo regenerativo.



También realizaron una tarea de recuperación, pero en el complejo que el Real dispone en Valdebebas, los futbolistas que sumaron minutos contra Italia; mientras que quienes no lo hicieron en el amistoso cumplieron ejercicios de mayor intensidad.



Messi realiza un plan de rehabilitación física para estar presente en el segundo y último amistoso de esta gira que se jugará ante España, el martes próximo en el estadio Wanda Metropolitano.



Argentina liberó el viernes a dos de sus futbolistas más importantes por razones físicas: Sergio "Kun" Agüero, en recuperación de una lesión en la rodilla izquierda, y Ángel Di María, que acusó una molestia en el muslo derecho después de ser titular ante Italia.



La gira por Europa resulta clave para el cuerpo técnico que encabeza Jorge Sampaoli porque va a terminar de delinear la lista de 23 futbolistas que estarán en el Mundial.



Ya el DT fue claro hace un par de semanas cuando dio esta lista y marcó que "tengo definido el 80% de los nombres que irán a Rusia". Otro aspecto clave a la hora de conformar esa nómina, es que el propio Sampaoli ya dejó claro que no tiene pensando hacer una lista superior a 23 jugadores debido a su experiencia anterior en Chile.



En esa ocasión, el entrenador brindó la lista previa con 30 futbolistas de cara al Mundial de "Brasil 2014" y luego tuvo que hacer un corte que lo dejó muy mal anímicamente, según reveló hace unos días. Por eso, su intención es dar la de 23 y "avisarle" a algunos futbolistas que estén listos y entrenando por si aparece alguna lesión y deben ser convocados de urgencia.



Teniendo en cuenta que ya no habría más amistosos antes de la concentración definitiva de la selección en mayo, resulta fundamental el nivel que pueda tener cada jugador que se juega su chance el próximo martes en el amistoso ante los campeones mundiales del 2010, que viene de igualar el viernes con los actuales monarcas, Alemania, por 1 a 1.

Su libro

Jorge Sampaoli estrenará el próximo mes un libro donde él es protagonista. En "Mis latidos" cuenta su filosofía futbolera ultra ofensiva y moderna, además de dejar una definición sobre Messi: "El socio de Lionel lo va a elegir el propio Messi", destaca de cara a la próxima Copa del mundo en Rusia.