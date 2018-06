Aunque la caída argentina en el Mundial dolerá por un tiempo largo, este jueves la herida está más abierta que nunca. Y en medio de ese contexto de tristeza al que no escapan declaraciones airadas de jugadores, como el Kun Agüero (“Que Sampaoli diga lo que quiera”), se viralizó un audio que se suma a la hoguera de indignación alrededor de la Selección.

La voz es muy claramente la de Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid y uno de los más efectivos en su puesto en el mundo. Y el tono es de indignación.

“Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la Selección durante estos últimos cuatro años, desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte de la dirigencia ni de parte de los que conducen… Yo veo que el equipo está perdido. Que tendría que haber jugado el arranque del partido como arrancó hoy, como lo hizo contra Islandia, que era un equipo más endeble. Y al revés: el partido de Islandia haberlo jugado contra Croacia”, explica Simeone a su interlocutor, al que en un momento llama como “Germán” (mismo nombre de Burgos, su ayudante de campo en el Atleti).

El Cholo aventura además que en la intimidad del plantel el clima es de furia. “Te aclaro que hoy en el vestuario se están agarrando a trompadas en este instante. Alguien se tiene que pelear. Dejate de hinchar las bolas, loco, dale”, declara. Y profundiza: “El equipo está mal. Está mal”.

De todas maneras, muestra optimismo sobre el futuro inmediato: “Es Argentina y yo creo, y espero no errarle, que va a pasar. Va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia y ahí vas a tener la posibilidad vos de, ganándole a Nigeria pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia, porque ahora dependés de Islandia, que no gane ninguno de los dos partidos”.

Tampoco se ahorra críticas sobre la actuación de Wilfredo Caballero, que con un grave error posibilitó el primer gol de Croacia. “El arquero, decime la verdad: lo había hecho ya, Germán. Lo hizo contra España, lo hizo contra Italia, que se fue al lado del palo y yo te comenté: ‘Es una lástima que no le hagan el gol para que se den cuenta de que si la cagás en el mundial es gol’”.

Luego apunta directamente contra Jorge Sampaoli. “Todos decimos siempre que los futbolistas son lo más importante de este juego. Pero serán el 60%, no el 90%, porque cuando los entrenadores la cagamos, seguro que es peor que cuando la cagan los jugadores. Entonces el entrenador quiere decir que participa mucho en todo esto”.

Y en el cierre, directamente carga contra Lionel Messi, de pobre actuación en los dos partidos del Mundial, penal errado contra Islandia incluido. “No damos cuenta de que Messi es muy bueno, pero te aclaro que es muy bueno porque está recontraacompañado de extraordinarios futbolistas. Y la pregunta mía: si vos tuvieras que elegir entre Messi y Ronaldo, para un equipo normal, ¿a quién elegirías?”, dispara, sin dejar muchas dudas sobre su preferencia.