Le costó. UPCN no empezó de la mejor manera el partido ante Gigantes, pero se levantó a tiempo y lo terminó ganando en el quinto ser para recuperarse de la derrota ante Bolívar.

UPCN recuperó el segundo lugar en las posiciones al ganarle anoche 3-2 (17-25, 27-25, 17-25, 25-19 y 15-12) a Gigantes del Sur -y dejar atrás la derrota del jueves frente a Bolívar- en el estadio Aldo Cantoni en la continuidad de la Liga Argentina de Vóleibol. Aunque la mayor noticia fue que el capitán del equipo gremial, Javier Filardi, no integró el plantel ya que sorpresivamente fue desvinculado. Desde la institución no hubo un comunicado oficial, pero el emblema del equipo no seguirá en UPCN.

Anoche, el partido largó adverso para UPCN dado que en el segundo tiempo técnico lo perdía 16-8. Luego mejoró en recepción y ataque para acortar la distancia, pero Gigantes lo cerró 25-17.

En la segunda manga, el Gremial fue efectivo en la red, aunque el desenlace final fue punto por punto para igualar el juego tras el 27-25. En el tercer set la visita volvió a marcar el camino en base a los errores del equipo de Armoa y el 25-17 para Gigantes lo confirmó.

Ya en el cuarto UPCN tomó las riendas, lo dominó desde el primer punto para empatarlo con el 25-19. Y lo cerró con categoría en el tie break por 15-12.

Obras, con weekend matinal

Obras San Juan Voley abrirá desde hoy el weekend cuando reciba a Bolívar y Gigantes del Sur. Y la particularidad es que sus dos partidos se jugarán de mañana, en ambos casos en el Aldo Cantoni (la entrada será gratis, previo retiro por el club). El primer juego será hoy ante Personal Bolívar, que viene de derrotar a UPCN, a las 11,30. Luego, los dirigidos por Yeyo Sánchez recibirán a Gigantes del Sur, desde las 11 y por TyC Sports.

Los sanjuaninos vienen de cuatro victorias consecutivas y en franco ascenso en el torneo, pues ya ocupan la quinta posición. "La Liga se puso difícil para todos. Bolívar es el último campeón y creo que es el más sólido actualmente. Gigantes juega muy bien, es muy completo, algo que lo hace siempre difícil. Los dos son fuertes en ataque, por eso en bloqueo y defensa vamos a tener que estar atentos", dijo el líbero Michele Verasio (foto).