Luchado. Así fue el partido que marcó el regreso al equipo de Luis Olivera tras la suspensión y también de Marcos Gelabert. San Martín dejó escapar un punto que le sirve mucho.

Otra vez el entrenador Néstor Gorosito analizó que por la falta de efectividad San Martín no sumó en su visita a Tucumán. Ya un común denominador en lo que va del año y el principal motivo que lo ha llevado al equipo a sumar 1 de 9 puntos en juego. No obstante, subrayó que merecieron ganar y que resultó el mejor partido del 2018, de no ser porque "si no haces los goles es difícil ganar", tiró.



"Es un resultado injusto porque fuimos superiores, tuvimos las mejores jugadas y da rabia perder así. Ni siquiera tendríamos que haber empatado hoy (por ayer) era ganar y por eso me voy con mucha bronca", destacó Gorosito en conferencia de prensa a la salida del vestuario tucumano.



"Fue el mejor de los 3 partidos del año, pero da rabia porque no se gana y sin goles es muy difícil ganar", reiteró en varias ocasiones dentro de su análisis de la derrota. "Perdimos porque erramos y nos metieron jugadores grandes y con capacidad aérea en el arco", agregó Pipo.



"El fútbol es muy clarito, si no haces los goles es difícil ganar y eso nos pasó. Perdió el equipo y no por algún jugador puntual ya que merecimos ganar pero no concretamos"



Gorosito dijo que se perdió en Tucumán porque "en el final ellos empezaron a tirar centros y tiene poderío aéreo e hicieron el gol, en un final de partido que fue de manera inmerecida".



En tanto que el volante Gabriel Carabajal argumentó que "no era un partido para perderlo así, pero fue difícil, ellos juegan y contragolpeaban, mientras que nosotros erramos lo que tuvimos. Si no la metés es muy difícil, creamos muchas situaciones pero no entró".

Gran y auspicioso debut del sanjuanino Álvarez

Las lesiones de Leandro Vega, Matías Escudero, Francisco Mattia y Arián Pucheta le abrió la oportunidad al sanjuanino Francisco Alvarez (foto) para debutar anoche en la Primera de San Martín con apenas 17 años.



El juvenil, nacido en Rawson y que el partido anterior fue al banco ante Tigre, ayer tuvo su primera vez y el marcador central fue el mejor jugador de la defensa. "Alvarez jugó muy bien", dijo Gorosito cuando se le consultó.



Pero fue Álvarez quien con toda su juventud y ganas de seguir creciendo contó lo que vivió ayer en cancha de Atlético. "Estoy feliz por el debut y amargado por el partido, pero para mí esto recién comienza", tiró.



"Siento una felicidad enorme por haber debutado porque siempre trabajo para este momento", contó con orgullo Francisco. "Antes del partido Gorosito me dijo que estuviera tranquilo y que era un partido más", recordó. Sobre la derrota, dijo: "Estaba para cualquiera y no pudimos marcar las que tuvimos".