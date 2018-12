Al piso. Emiliano Romero cae sobre el buen arquero español, el "Pulpo" Egurrola, mientras dos defensores del Barcelona observan. Concepción le peleó el partido mientras tuvo aire y piernas. Después la visita fue contundente. (FOTOS: DANIEL Y MARIANO ARIAS)

Los mendocinos y los sanjuaninos dieron todo. Se la jugaron ante los grandes. Pero no hubo caso. Se dio la lógica y los dos equipos europeos jugarán mañana la gran final de la Copa Intercontinental de hockey sobre patines porque ganaron en sus respectivos partidos. Primero los lusitanos se tuvieron que esforzar más de lo pensado pero igual le ganaron con justicia a Murialdo de Mendoza por 7-5. Luego, en el partido de fondo, el Barcelona español derrotó con autoridad a Concepción. Lo hizo de una manera más holgada, ya que cerró un 7-2 sin discusiones.



Anoche Concepción le discutió el partido a Barcelona mientras tuvo piernas. Después, cuando el pésimo parquet del Cantoni le empezó a pasar factura, la balanza se inclinó para no volver nunca más al equilibrio. Esa diferencia física fue un causal determinante para que el tablero final se cerrara con un demostrativo 7-2.



Cuando empezó el partido quedó bien claro que si Concepción se mantenía atento en la marca lograría que el tiempo vaya pasando y los españoles empiecen a descontrolarse. Porque el Azul logró neutralizar la rapidez de los catalanes. El partido era duro. Jugado a diente apretado. Peleado por toda la cancha. Al minuto Barcelona tuvo la primera chance pero Puzzella le sacó el gol a Bargalló. Sobre los 5" contestó el local pero el bombazo de David Páez rozó en un defensor, descolocó al "Pulpo" Egurrolla pero se fue apenas alto.



Barcelona también sentía el cansancio de piernas y sufría por lo mal que estaba el piso. Pero claro, su técnico empezó a rotar jugadores, tanto que a los 12" tenía en cancha a los cuatro suplentes. En Concepción el "Yemita" Páez reemplazó a Raed y encontró aire.



Hasta que a los 16" se abrió el tablero. Tiró fuerte Roca, Puzzella dio un rebote alto y Rodrigues la agarró de aire. Y, sobre llovido, mojado. Porque 3" después Pablo Alvarez subió a un 2-0 convirtiendo un libre directo.



En el complemento, el Azul salió a jugársela pero no tuvo suerte. Es que a los 5" Panadero no falló en un penal con el 3-0 dejó la sensación de partido terminado. Pero no fue así. El local pareció renacer. El "Taco" Raed hizo un lujo en un libre directo desairando nada menos que al "Pulpo" Egurrola y descontó. Y después Maturano la mandó al fondo con un penal fortísimo. Concepción todavía creía en el milagro. Perdía por un solo gol y los catalanes ya no estaban tan precisos. Pero lo que nunca abandonaron los visitantes fue su efectividad. Dos goles de Rodrigues volvieron a mostrar la cruda realidad. Y otros dos de Bargalló cerraron un tablero duro. Concepción ya no tuvo fuerzas aunque perdió con hidalguía.



Hoy, las chicas

El estadio "Aldo Cantoni" volverá a tener plena actividad, Hoy será jornada femenina. Antes, en la previa, los chiquilines definirán el tradicional torneo de mini de la Bancaria por los premios DIARIO DE CUYO.



Y después llegarán las semifinales de la Copa Intercontinental de mujeres. Primero (desde las 18.30) jugarán Concepción ante Benfica de Portugal. Y después (sobre las 21.30) lo harán Gijón de España frente al Andes Talleres de Mendoza. Los ganadores se enfrentarán mañana en la final del certamen.