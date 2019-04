Godoy Cruz no la pasó bien en su excursión por Paraguay y se volvió a Mendoza con una dura derrota que le complicó seriamente su pase a la próxima ronda de la Libertadores. Con un doblete de Néstor Camacho, ambos en el primer tiempo, Olimpia ganó muy bien, no sufrió tras el descuento agónico del Morro García y se quedó con tres puntos de oro que lo dejaron como líder del Grupo C.

El Tomba empezó la jornada con el pie izquierdo. Durante los movimientos precompetitivos, Luciano Abecasis se lesionó y el DT, que venía de repetir equipo en los anteriores tres empates de la Copa, tuvo que poner a Agustín Verdugo.Encima, al minuto de juego ya estuvo ahí de sufrir el primero, pero Ramírez atoró bien a Camacho. Sin embargo, el equipo de Garnero abrió merecidamente el marcador a los 19': Lucero no la pudo dominar en la salida, Viudez metió un potente remate y, luego del rebote largo del arquero Ramírez, Camacho sacó un zurdazo de volea letal.

Desde ese momento, el local se hizo dueño absoluto del juego en el Defensores del Chaco. Godoy Cruz sintió la falta de gol (sólo metió dos en cuatro partidos), al Morro García no le llegaba ni una pelota al pie y encima sufría en defensa. Por eso, cuando se terminaba la primera parte, Olimpia aprovechó y volvió a lastimar. En una gran contra (hubo falta de Viudez a Andrada en la previa, pero la jugada siguió), Alejandro Silva, ex Lanús, la recuperó en campo propio, corrió y se la pasó a Camacho, quien arrancó un pasito adelantado y sacó otro potente disparo de zurda para el 2-0.

El segundo tiempo fue sólo una anécdota. Los dirigidos por Daniel Garnero monopolizaron la posesión de la pelota y el encendido Camacho estrelló un remate en el travesaño. La expulsión por doble amarilla de Angel Gonzaléz le sumó otra preocupación a Bernardi y el descuento sobre el final del Morro García sólo sirvió para que el delantero pudiera sacarse la mufa. Con estos resultados, Olimpia es líder con ocho puntos y Godoy Cruz quedó con tres. Si bien le quedan dos partidos de local, deberá esperar que este miércoles Universidad de Concepción (5) no le gane a Sporting Cristal (1) para tener más chances de poder pasar de ronda. Pero jugando así, va a ser complicado.