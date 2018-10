Aéreo. Ariel Sánchez es uno de los símbolos de lo que propone Desamparados a la hora de la entrega permanente. El Bichin se multiplica en marca y llegada, para que todos tengan un socio.

Se había perdido el partido de la semana pasada ante Estudiantes de Río Cuarto. Lo sufrió desde afuera por la suspensión por acumulación de amarillas y quería su momento. Y se le dio ante San Lorenzo de Alem, siendo el autor de triunfo y la figura del partido en Puyuta pero para Gabriel Solís todo pasa por lo colectivo, por el equipo y su entrega: "Sabemos que no fue un buen partido el que se jugó pero dejamos todo como siempre. Intentamos, pudimos cambiarlo a tiempo y lo terminamos ganando con justicia por la actitud con la que lo buscamos creo. Somos un equipo sacrificado, humilde, que deja lo que tiene en cada cancha y que hoy está viviendo un lindo momento. No nos sobra nada pero teniendo dos partidos como locales sabíamos que el ideal era ganarlos a ambos pero no es fácil el Federal A. Sumamos en los dos pero a esto le queda demasiado por delante. Se vienen partidos muy definitorios y creo que Desamparados llega bien, en racha y sabiendo lo que tiene que hacer".



Apuntando a su producción personal y al gol que fue victoria ante San Lorenzo, Solís lo disfrutó: "Esta semana vino a verme mi hija y eso potencia, carga pilas. Así que feliz, conforme porque uno siempre trata de aportarle al equipo y ahora se dio más con un gol. Pero acá lo bueno es el grupo, la humildad, la solidaridad de todos como grupo. Nos ha complicado mucho el tema de la cantidad de lesionados pero seguimos firmes, arriba. Eso habla de que todos estamos preparados y que el grupo está más que unido. Es un buen paso en firme todo esto pero queda demasiado y tenemos claro el objetivo"

Momento. Llegó el centro, Solís se elevó solito, anticipó al resto y dejó sin opciones a Cafaratti.





El técnico

Andrada conforme

"Repondió otra vez el grupo y pudimos resolver un partido durísimo. Nos costó mucho en el primer tiempo pero en el complemento hubo otra lucidez. Se dio y estamos arriba pero el objetivo sigue siendo estar entre los 4 clasificados", sostuvo el DT.

Empató Estudiantes



Pasó la décima fecha de la Zona 3 y en Mendoza, Huracán Las Heras no pudo vencer a Estudiantes de Río Cuarto que se bancó la presión lasherina y terminó sumando otro punto. Dos salidas consecutivas que terminaron con signo positivo para el Celeste de Río Cuarto que está junto a Sportivo Desamparados en la cima.



En tanto que en Córdoba, el Efecto Mostaza dio resultados ya que Racing ganó su primer partido al golear por 3-0 a Deportivo Maipú de Mendoza. Diego Palleres, en dos ocasiones, y Franco García marcaron para el equipo de Reinaldo Carlos Merlo.





En tanto que en San Francisco, Sportivo Belgrano derrotó por 2-0 a Estudiantes de San Luis. Fernando Catube y Nahuel Rodríguez marcaron los goles del Verde. En tanto que Juventud Unida de San Luis cumplió con fecha libre en esta jornada.