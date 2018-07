Le sacan la pelota. Jorge Sampaoli dejará su cargo como técnico de la mayor. Un ciclo marcado por los desaciertos y una alarmante falta de programación. El santafesino se irá cuando arregle los números de la rescisión.

Con el arribo al país del abogado personal de Jorge Sampaoli, Fernando Baredes, la salida del DT de la Selección argentina parece encaminada. Al menos, ya se dieron algunos contactos entre los máximos dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino y el letrado para cerrar los números de la rescisión del contrato que expira luego del Mundial en Qatar, en el 2022.



Con la decisión tomada del presidente sanjuanino de la AFA, Claudio Tapia, de terminar el vínculo con Sampaoli, queda resolver la parte económica. En ese sentido, los primeros sondeos con Baredes marcaron la posición del técnico santafesino. Pidió 4 millones de dólares para irse sin ningún tipo de cuestionamiento, es decir solicitó poco menos de la mitad de lo que marca el contrato: 8,5 millones de la moneda norteamericana. Si bien mostró "buena voluntad" al bajar sus pretensiones, desde la AFA no piensan llegar a pagar esa cifra e hicieron una contraoferta: pagarle dos millones de dólares, pero en cuatro cuotas de medio millón cada una. En principio, esta propuesta no sería del agrado de Sampaoli y se espera para hoy o mañana un nuevo acercamiento en los números.



El "operativo desgaste" a Sampaoli para forzar su salida sumó el viernes un nuevo capítulo. En realidad un dardo lanzado por el propio Tapia: "Los hombres de bien cumplen su palabra y Sampaoli prometió ir a dirigir el torneo de la Sub 20 a España", disparó Chiqui ante la prensa. Sabiendo que los clubes no le prestarán los jugadores, Tapia buscó este argumento para obligar al DT a viajar a Valencia para un campeonato que no es oficial y que por ejemplo tienen en sus partidos dos tiempos de 40" cada uno y la posibilidad de realizar hasta ¡11 cambios!



Sampaoli sabe que ya no tiene sentido quedarse a resistir en el cargo. Esto lo entendió luego que Tapia le soltara la mano post charla que mantuvieron el lunes pasado en Ezeiza y sobre todo cuando notó que Daniel Angelici, principal impulsor de su arribo a la Selección, también pensaba lo mismo que el directivo sanjuanino. "Siento que por ahí no fue la mejor idea hacer un contrato por cinco años", fue una de las frases del presidente de Boca y vice de la AFA que marcaron su descontento con Sampaoli.



Por eso, el cargo de entrenador de la Selección mayor argentina quedará nuevamente vacante. Ahí comenzará una nueva danza de nombres, sabiendo que al menos los que tienen el mayor consenso popular como son Diego Simeone y Marcelo Gallardo están lejos de asumir este rol. Entonces, aparecen otras opciones como Mauricio Pochettino, Ricardo Gareca y hasta José Pekerman. Hay que esperar, sabiendo que esta vez los dirigentes deberían acertar.

> La Sub 20: A la deriva

Con la renuncia de Sebastian Beccacece primero y ahora con la inminente salida de Jorge Sampaoli, nadie sabe en la AFA quién dirigirá a la Sub 20 en el torneo en Valencia que comienza dentro de menos de dos semanas. ¿Irá la Argentina?







El Pipita emigraría por CR7

Con el arribo de Cristiano Ronaldo a la Juventus, las horas del delantero Gonzalo Higuaín parecen contadas en el club turinés. Es que no tendría cabida en la formación inicial y entonces su representante le buscaría nuevos destinos. El que tiene más chances de hacerse con sus derechos parece ser el Chelsea inglés.



Con la llegada de su nuevo entrenador, Maurizio Sarri, la intención es contratar al Pipita para que sea la gran figura en la ofensiva.



Para lograr este objetivo el club que maneja el millonario ruso, Roman Abramovich, haría en las próximas jornadas una oferta más que importante: ofrecería entre 55 y 60 millones de dólares por los servicios del goleador argentino.



La pregunta es si la Juventus aceptará esa cifra, teniendo en cuenta que hace dos años tuvo que desembolsar nada menos que 90 millones de la moneda norteamericana.