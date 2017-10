Ventaja. Mínima es la que tiene River sobre Lanús con el 1-0 en el choque en el Monumental. El encendido Ignacio Scocco marcó el tanto de la victoria para la Banda, que busca otra final de Copa.

Lanús y River irán hoy por la final de la Copa Libertadores de América y quedar a la espera del ansiado título en la principal competencia continental de clubes. Para Lanús, que deberá remontar en su estadio una derrota por 1-0 que River le asestó en el Monumental, sería su primera final de Libertadores, en cambio para el Millonarios la sexta experiencia, tres de las cuales logró alzar la copa. El encuentro en el estadio granate, que estuvo rodeado de polémica en torno a la segura presencia de hinchas de River (ver recuadro), se abrirá a las 21.15 con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y transmisión de Fox Sports.

Si pasa Lanús definirá la final de local; si lo hace River tendrá que hacerlo de visitante.

Para Lanús es el partido más importante de su historia, según describió su presidente, Nicolás Russo, ya que el equipo del sur bonaerense está haciendo la mejor campaña en la Libertadores y está en el umbral de llegar a la final. Lanús, paradójicamente con la conducción del actual entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, logró su mayor celebración a nivel continental en 2013 cuando ganó la Copa Sudamericana. River jugó cinco finales, fallidas las dos primeras (1966 y 1976) y con victoria las últimas tres (1986, 1996 y 2015) y sería la segunda en tres años con la guía de Marcelo Gallardo. En las últimas semanas River perdió a los dos laterales titulares por lesiones, el paraguayo Jorge Moreira, dueño del andarivel derecho, y el uruguayo Marcelo Saracchi, quien por su buen nivel rápidamente llevó al director técnico a darle el control de la banda izquierda. Por Moreira irá Gonzalo Montiel y Milton Casco volverá al once de salida en lugar del oriental. Contrariamente al partido de ida, Gallardo dispuso concentrar en el Monumental y no en Cardales, para evitar cruzar toda la ciudad para llegar a La Fortaleza granate.



Lanús, que iría con el mismo equipo que perdió en el Monumental, necesita de una victoria por dos goles para pasar a la final, o bien ganar por 1-0 para ir a una definición por penales. Si River gana o empata pasará al encuentro decisivo y también si pierde por una diferencia de un gol siempre y cuando anote en el arco rival. En la otra semifinal, Gremio de Brasil tiene más de medio pasaje en el bolsillo tras la goleada 3 a 0 que conquistó sobre Barcelona en Guayaquil. La revancha en Porto Alegre será mañana y el conjunto gaúcho llegará a la final aún perdiendo por dos goles.



Polémica por la venta de tickets



Tras la polémica que se disparó en torno a presencia de hinchas de River hoy en cancha de Lanús, las plateas se agotaron y proseguía hasta ayer la venta de populares. El titular de la APREVIDE, Juan Manuel Lugones, volvió a presentase en Lanús para monitorear los pasos que se están dando en torno a la seguridad. Lanús que suele vender entradas a no socios, hizo lo mismo que otras veces, con lo cual hinchas de River compraron boletos por internet, y a muchos se los vio retirando los tickets en un local del centro porteño. Lugones atinó a suspender la venta online.

El VAR tiene otra prueba

El VAR fue instalado y probado ayer al mediodía en la cancha de Lanús para el partido ante River. "Queremos un árbitro natural y no un árbitro con dudas", resaltó el uruguayo Jorge Larrionda, ex referí y actualmente integrante de la comisión de árbitros de Conmebol. Al frente de las pruebas, Larrionda sostuvo que el VAR (Video Assistant Referee) es para darle respaldo al árbitro, que igualmente tendrá la última palabra. El árbitro será el colombiano Wilmar Roldán para el partido Lanús-River. El árbitro decidirá si fue penal, tarjeta amarilla o roja o fuera de juego", destacó Larrionda. "Si hay un hecho objetivo como dar un penal y en cabina por video se detecta que la falta fue fuera del área, el árbitro pude rever el fallo sin necesidad de acercarse a la pantalla que está a un costado del campo", explicó.



El VAR se puso en vigencia en el primer partido semifinal entre River y Lanús, la semana pasada en el Monumental, aunque no fue consultado ni una vez.