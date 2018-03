Baja sensible. Carlos Tevez sufrió un desgarro y estará afuera de las canchas al menos tres semanas.

Ramón Ábila, delantero de Boca, se entrenó ayer en forma normal y todo indica que estaría desde el comienzo ante Talleres de Córdoba el domingo en la Bombonera, en un partido clave por la 21ra. fecha de la Superliga entre el puntero y su escolta.



Si bien el director técnico Guillermo Barros Schelotto lo definirá recién el sábado, el equipo "xeneize" tendría una sola modificación respecto del que igualó 1 a 1 hace diez días ante Atlético Tucumán de visitante: la inclusión de Emanuel Reynoso por el lesionado Carlos Tevez, pero en una posición de enganche y no de interno como lo hizo en otras oportunidades.



"Wanchope" Ábila, quien ayer se entreno unos minutos y después por precaución lo hizo en forma diferenciada porque tenía una sobrecarga en el isquiotibial derecho, hoy realizó fútbol en espacio reducido junto con sus compañeros.



Así, el posible once del puntero del torneo será con Agustín Rossi, Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y el sanjuanino Emmanuel Mas; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Emanuel Reynoso; Cristian Pavón y Ramón Ábila.



De esta manera, se confirmaría la presunción de que Mas seguiría siendo el marcador lateral a pesar de que Frank Fabra ya cumplió con la fecha de suspensión por llegar a las cinco tarjetas amarillas.



En la práctica de ayer realizada en Casa Amarilla, Guillermo dispuso un trabajo con dos grupos de siete jugadores para el reducido, donde se destacó Walter Bou, quién convirtió 4 goles. Justamente, el ex Gimnasia fue vinculado a un presunto hecho de violencia contra dos mujeres en la ciudad de Concordia y sobre el cual el fiscal dijo que en el entredicho estuvieron vinculados familiares directos de él, pero no el futbolista.





La receta del Cholo



El mediocampista y capitán de Talleres, Pablo Guiñazú, aseguró ayer que para conseguir un triunfo en la Bombonera "tenés que estar lúcido 95 minutos". El Cholo, de 39 años, afirmó que "no sé cómo se le juega a Boca allá, no alcanza con meter, ni sólo con jugar, tenés que hacer las dos partes de forma equilibrada, estar muy bien porque estás enfrentando al mejor del campeonato".



"Va a ser un partido de mucha trascendencia por cómo llegamos los dos en el sentido de puntos, de posición en la tabla. Estamos ahí, en esta situación y creamos esta situación", agregó.