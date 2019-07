Si los milagros "deportivos" existen, eso es lo que buscará concretar Jaguares mañana en nuestra madrugada (4.35 por ESPN) en la fría y lejana Christchurch, de Nueva Zelanda. Por la gran final del Súper Rugby visitará al equipo que marca el torneo desde hace un par de años, los Crusaders, la franquicia que tiene entre sus filas la base de los All Blacks. Un desafío supremo para los dirigidos por Gonzalo Quesada que en su cuarto año de vida tienen esta posibilidad de conmover el ambiente mundial de este deporte.



"Nosotros nos tenemos fe. Sabemos que ellos son realmente buenos, pero nosotros tenemos lo nuestro y ya lo demostramos durante toda la temporada", subrayó un entusiasmado Agustín Creevy en la previa al gran cruce en Oceanía. Jaguares vive su mejor momento desde su creación.



Eso es cierto, pero también del otro lado de la vereda se encuentra un equipo que ante su gente roza lo imbatible: jamás perdió de local en play off bajo este formato del Súper Rugby. Suma nada menos que 30 partidos invictos en casa en total. A todo eso, Jaguares le deberá hacer frente para quedarse por primera vez con lo que es sin dudas la NBA del rugby.



¿Se puede? Si. ¿Es una proeza? Si. En caso de haber triunfo será una de las páginas más gloriosas de la historia del deporte argentino: ganarle a Crusaders por la final del Súper Rugby excede lo meramente rugbístico.



Tras una semifinal soñada ante Brambies, Jaguares se afincó en Nueva Zelanda ya hace varios días.



Ahí, el grupo se focalizó en todo lo que deben realizar mañana en nuestra madrugada para gritar campeones.



Como es "lógico" en Crusaders respetan a los argentinos, pero los hinchas ya dan por descontado el tricampeonato en fila (el décimo en su historial). Ya hay merchandising haciendo alusión al título del 2019. En la cancha, la historia puede ser otra bien diferente.



Jaguares tendrá que rozar el juego perfecto para tener alguna chance. Además, los locales deberán transitar una jornada no del todo feliz. Si hay esas combinación, soñar realmente no costará nada. Sino, la temporada de Jaguares finalizará con un más que meritorio subcampeonato...

Apuestas

5 Los dólares que paga Jaguares en las casas de apuestas por ser campeón. En cambio, si se apuesta a Crusaders este abona 1,17 dólares.

Con tres modificaciones

Gonzalo Quesada, entrenador de Jaguares, decidió realizar tres variantes en el quince inicial respecto al que triunfó en semis ante Brumbies. La primera línea la reforzará con la presencia de Nahuel Tetaz Chaparro, dejando su lugar Mayco Vivas, quien estará en el banco de relevos.



Mientras que en la tercera línea, irá de movida el potente Marcos Kremer relegando en su caso a Tomás Lezana. En tanto, en una de las puntas, vuelve Ramiro Moyano (foto) por el juvenil Sebastián Cancelliere.