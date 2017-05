Nació en Bahía, Brasil, pero se siente tan sanjuanino como las semitas o el viento Zonda. Junior Sousa, el reconocido jugador de vóley que vistió las camisetas de UPCN, Obras y Bolívar, está en temporada baja pero no por eso deja de entrenar. En La Trastienda, habló de sus gustos, del día en que intentó que su mamá le hiciera semitas en Brasil y la curiosa anécdota de por qué se hizo hincha de River.

-Además del vóley, ¿qué otras cosas disfrutás?



-Me gusta hacer un poco de todo. Soy fanático de ir al gimnasio y además empecé a entrenar con los chicos de Actitud Extrema para carreras de atletismo o de aventura. Le fui tomando el gusto a la disciplina, a la parte aeróbica en un lugar abierto que es distinto a entrenar en un estadio cubierto. Algunos entrenamientos son en los cerros cerca del dique, así que disfruto mucho ese contacto con la naturaleza.

-Compartiste en las redes sociales tu dieta, ¿te adaptaste al nuevo peso?



-Totalmente. Es más, bajé más de lo que quería y ahora me mantengo. La idea es bajar o mantenerse en el peso, pero ya no tan estricto porque después de bajar más de 20 kilos, subir 200 gramos no es un problema.

-¿Y qué cambios notás en el día a día con 20 kilos menos?



-Por ejemplo, que muchas remeras que me quedaban apretadas ahora me andan bien. Pero eso sí, ninguno de mis pantalones me sirve, así que tuve que comprarme ropa nueva.

-¿Qué hace un jugador de vóley en estos meses, cuando no hay competencia?



-Es muy personal. Algunas viajan en moto, otros se van de viaje con sus familias, en mi caso no me gusta el ocio y trato de hacer cosas todo el tiempo. Voy al gimnasio, entreno y también juego mucho al fútbol. Lo que no hago es tocar una pelota de vóley, pero sí extraño la adrenalina de los partidos.

-¿En fútbol sos buen jugador, digno de la cantera brasileña?



-Soy un todo terreno, un polifuncional (ríe). El único puesto al que no le hago es el de arquero, porque no me gusta, es aburrido. Juego con amigos y general, lunes, martes y sábados.

-¿Quién te hizo de River?



-Es medio gracioso. Cuando estaba en Azul Vóley, por entonces con 18-19 años, jugábamos contra River y Boca en el torneo. Cuando me tocó visitar a Boca en el vóley, aproveché para ir a la cancha de fútbol y justo iba saliendo Sebastián Battaglia. Le pedí sacarme una foto y entonces me miró de arriba a abajo con una cara de tremenda soberbia que me impactó mucho.



Después fuimos a jugar a River e hice lo mismo, pero el Muñeco Gallardo no tuvo problemas en sacarse una foto y ahí nomás hasta se sumó el Loco Abreu. Desde entonces empecé a sentir más simpatía por River y ya con el tiempo me hice hincha.

-Llevás muchos años en Argentina y San Juan, ¿qué tradiciones adoptaste de acá y mantenés de Brasil?



-Yo soy más argento que brazuca, porque al país me vine de muy chico y en San Juan incluso vivo desde 2009, así que tengo más tradiciones argentinas. Una vez intenté que mi mamá me hiciera semitas en Brasil, con chicharrones y todo, pero pobre, aunque le puso voluntad no le salieron y parecían ojotas (ríe). Después, me gusta el locro, el asado y por supuesto, el mate es infaltable.

FRASES

"Estoy en conversaciones con equipos de Brasil para la próxima temporada. Si todo marcha bien, voy a seguir jugando allá. Mi representante está ajustando algunas cosas y creo que en los próximos días tendré resuelta la situación".

"A la próxima Liga Argentina la veo parecida a las de los años anteriores, con UPCN y Bolívar bien reforzados y luchando por el título. Los dos equipos se están armando muy bien, al igual que Lomas que también va a estar ahí".

"De Obras no sé nada. Hace poco tuve una reunión con el presidente por otros temas y fue sincero al no ofrecerme seguir porque hay indefinición con el equipo. Ojalá Obras y todos los clubes solucionen sus problemas y sigan, porque eso es trabajo".