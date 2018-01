Aprobada. Gabriel Martinena y Sebastián Ereros estuvieron en el ataque en el segundo partido que Desamparados jugó ante Marquesado. Los partidos sirvieron por ser la primera parada futbolística después de la parte más dura de la pretemporada.

Ya en la cuenta regresiva para el inicio del torneo, Desamparados realizó ayer su primer amistoso de la pretemporada por demás dura que viene realizando. Sportivo, que se prepara para disputar la Segunda Fase del Federal "A", se midió ante Marquesado en una prueba que sirvió sabiendo que este viernes llegará el primer compromiso por Copa Argentina, ni más ni menos que ante Unión.



Es mucha la expectativa en Puyuta y una muestra de eso lo dio la gente ayer, acudiendo en buena cantidad al amistoso realizado en el Serpentario. Marquesado, que también disputó su primer prueba formal de cara al inicio del Federal "C" que comenzará el 28 de enero, se mostró como un equipo agresivo y le jugó de igual a igual a Desamparados.



Sportivo que debutará el 4 de febrero en Mar del Plata visitando a Alvarado -uno de los candidatos de la zona-, no mostró variantes en el sistema táctico que utilizó en la primera fase del torneo pero sí varió en algunos nombres, aunque no quiere decir que vayan a ser los titulares.



Los titulares jugaron dos tiempos de 30 minutos. Sportivo formó con Alejandro Dianda en el arco, reemplazando a Martín Perelman quien presenta un cuadro viral y decidieron preservarlo. En la defensa, el "Gringo" Emanuel Martínez Schmith parece tener su lugar reservado en el lateral derecho, mientras que los centrales fueron Arce y Bernay, mientras que en el sector izquierdo estuvo Darío Ramella, quien en el primer semestre no tuvo demasiada continuidad. La línea de mediocampo fue la misma que finalizó la primera fase con Rebeco, Sottile, Raponi y Pietkiewicz. Mientras que en el ataque los delanteros fueron Lucas Farías y Matías Chavarría. Ese encuentro lo ganó Desamparados por 2 a 1. Comenzó ganando el Far West con gol de Muñoz a los 16" del primer tiempo y 6" después lo igualó Martínez Schmith tras un centro de Rebeco. Después, en el inicio del complemento le cometieron penal a Arce y Raponi con un remate potente al palo izquierdo de Olivarez, puso el 2-1. En ese encuentro se vieron algunas imprecisiones típicas de la fuerte pretemporada que vienen realizando, pero con el paso de los minutos se fueron soltando y terminando aprobando la prueba.



El segundo encuentro, también tuvo dos tiempos de 30" y Sportivo formó con Marcos Mateo en el arco, Nahuel Olivari, Ariel Barth, Ariel Agüero y Facundo Torres en la defensa, Gabriel González, Andrés Rotundo, Carlos Fondacaro y Agustín Domenez en el mediocampo y Sebastián Ereros junto a Gabriel Martinena en el ataque. Si bien formó con un 4-4-2, varió según las circunstancias para jugar con enganche. Ese partido también lo ganó Desamparados pero por 2 a 0.



Para hoy llegará una nueva prueba para el Víbora, esta vez será en la cancha auxiliar del Bicentenario, primero ante Del Carril a las 17 horas y al cierre, a las 18.45 el rival será Atenas de Pocito, ambos equipos se preparan también para el Federal "C".

Unión recibirá a Sportivo en su cancha

Después de muchas idas y vueltas, es una realidad que el encuentro de ida por Copa Argentina entre Unión de Villa Krause y Desamparados se disputará en el "12 de Octubre" y no en el Bicentenario como estaba diagramado. La cancha del Azul fue refaccionada y mostrará una gran mejoría en su campo de juego, si bien se estima que el choque entre "azules" y "puyutanos" se realizará a las 17,30 lógicamente solo con público local, la dirigencia de Unión estima poner en condiciones las luminarias para poder jugar a las 21,45.



En tanto que el choque revancha será el martes 23 a las 21.45 horas en el Serpentario. La dirigencia víbora informó que el precio de las entradas: la popular tendrá un valor de 120 pesos y en las plateas el precio no sufrirá modificaciones con respecto al año anterior.



En cuanto a lo futbolístico, Unión continúa entrenandose y después del amistoso disputado el sábado por la mañana ante Del Carril, es casi un hecho que los dirigidos por Fullana ya no realizarán otro amistoso hasta el viernes cuando choque ante Sportivo en ese encuentro crucial por Copa.