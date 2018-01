Intensa. Desamparados con agenda de doble turno durante las dos semanas que lleva de preparación, comenzará hoy con la parte que más les agrada a los jugadores, la del contacto con la pelota.

Después de dos semanas muy intensas, ahora llega lo mejor. Desamparados y Unión que se preparan para disputar distintas instancias en el Torneo Federal "A", comenzarán hoy a probarse cuando realicen sus primeros amistosos de pretemporada. El Víbora, que se prepara para disputar la Segunda Fase de la Zona Campeonato recibirá a Marquesado, mientras que el Azul, que irá por el camino de la Reválida, se medirá ante Del Carril.

Los dos debutarán de visitante. Unión visitará a Maipú y Desamparados irá ante Alvarado.

Los dos buscan llegar de la mejor manera a pesar al choque que los enfrentará entre sí por Copa Argentina, ese encuentro se disputará el viernes próximo en el Bicentenario, donde Unión ejercerá su localía. En tanto que la revancha será en Puyuta el martes 23.



Lo cierto es que hoy vendrá la primera prueba futbolística para ambos equipos después de dos semanas de trabajos físicos intensos donde incluso realizaron trabajos en la arena. Por la mañana desde las 9 en la cancha auxiliar del Bicentenario Unión recibirá a Del Carril, equipo de la Liga Caucetera que se prepara para disputar el Federal "C". El Azul mostrará por primera vez a sus dos refuerzos: el delantero Carlos Méndez que viene de jugar en Boca de Los Berros y el lateral izquierdo Federico Allende, quien llega de Pacífico de Alvear. El defensor se hizo conocido a nivel nacional en el encuentro que disputó su ahora ex equipo ante Estudiantes de La Plata por Copa Argentina, siendo acusado por los jugadores rivales de "pincharlos con un alfiler". Esta temporada no tuvo un lugar en el equipo alvarense y optó por seguir su carrera en Villa Krause.

Presentación. El Azul mostrará hoy a sus dos refuerzos, el mediaguino Carlos Méndez y el ex Pacífico Federico Allende quien llegó ayer a San Juan.



En tanto que en Puyuta desde las 18, Desamparados recibirá a Marquesado que también se prepara para el Federal "C". Los dirigidos por Raúl Antuña ya pasaron la etapa más dura de la agenda del profe Ariel Vilchez y hoy por fin llegará el contacto con la pelota. El polifuncional Carlos Fondacaro es el único refuerzo que arribó a Sportivo y desde hoy comenzará a demostrar que quiere ganarse su lugar entre los titulares. Los hinchas podrán presenciar el encuentro abonando una entrada de 30 pesos. Además, el martes llegará el segundo amistoso para el Víbora cuando reciba a Del Carril.



Hoy, tanto Antuña como Fullana comenzarán a ver cómo llegan sus dirigidos de cara a la primer prueba que mantendrán entre sí dentro de poco menos de una semana.