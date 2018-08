Con Chevrolet. Este es el auto en el que competirá Facundo Della Motta, el de Juan Manuel Urcero. El sanjuanino indicó que hoy empezarán a delinear la estrategia de competencia.

Es la carrera más importante del Turismo Carretera, que a su vez es la categoría más popular del país. Por decantación, los "1.000 Kilómetros de Buenos Aires" es una de las pruebas más destacadas del automovilismo nacional y, para algunos, directamente se trata de la carrera del año. Se correrá este fin de semana y tendrá presencia sanjuanina, pues Facundo Della Motta integrará unos de los trinomios.



A continuación, lo que hay que saber de acuerdo a lo que informó la categoría.



-Duración: la extensión de la carrera será de 178 vueltas ó nada menos que 6 horas.



-Tríos: será obligatorio que cada piloto titular cuente con dos invitados, lo que no sucedió en 2017 pues podía haber duplas también. Además cada uno deberá manejar 45 minutos como mínimo y dos horas como máximo por turno.



Grilla: se conformará en base al campeonato actual (el año pasado se hizo en base al ranking). Cualquiera de los tres pilotos podrá comenzar la carrera. Quien arranque, sea el titular, invitado 1 o invitado 2, será identificado por la luz led dentro del auto (verde, azul o rojo, respectivamente).



Horario: se largará a las 10,30.



Puntaje: el ganador obtendrá 90 puntos (misma cantidad que en la primera versión).



El sanjuanino: mañana Della Motta correrá la fecha del TC Pista, mientras que el domingo hará los "1.000 Km" conformando trinomio con Juan Manuel Urcera y Mariano Altuna. "Estoy muy entusiasmado, serán mis segundos "1.000 Kilómetros" y estoy preparado para un fin de semana muy intenso. Y es que este sábado estará concentrada toda la actividad del TC Pista y espero poder estar nuevamente entre los primeros 10. Y ya para el domingo, intentaremos hacer una carrera inteligente y sin errores para poder ver la bandera a cuadros", dijo Della Motta.

Habrá una mujer tras 22 años

La carrera de este domingo tendrá la particularidad de que correrá Julia Balario, por lo que se convertirá en la cuarta mujer que pasa por el TC, además de que volverá una piloto a la categoría después de 22 años. Sus antecesoras fueron Marisa Panagópulo, en 1996; Dora Bavio en la década del 70; Delia Borges, en los "50. "Estar en los 1000 kilómetros me permite cumplir otro sueño que me planteé en mi carrera deportiva. Voy a ser la única mujer entre todos los pilotos y tiene algo de especial, pero me enfoco particularmente en rendir de buena manera", le dijo Julia al sitio de la ACTC. Ella será invitada de Camilo Echeverría.



"Queremos llegar a la bandera a cuadros con el total de las vueltas, lo que nos permitiría terminar entre los primeros 20 pilotos. Va a ser exigente", expresó.