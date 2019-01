"Siempre dije que Gallardo era el mejor entrenador de la Argentina, pero él fue claro respecto a la Selección".

Claudio Tapia PRESIDENTE DE AFA

Cuando nada lo hacía prever, Marcelo Gallardo cargó esta semana contra los dirigentes de la AFA. El Muñeco señaló que siempre se lo relativizó para la conducción de la Selección y que nunca le ofrecieron el cargo de DT. Ante esta acusación, el presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio Tapia, salió a brindar su versión. Y trató de explicar por qué nunca lo llamó.

"No tengo duda de que Gallardo es el mejor técnico del fútbol argentino y un entrenador para la Selección", arrancó Chiqui Tapia en diálogo con radio La Red. "Pero él manifestó públicamente varias veces que no era su tiempo y lo ratificó cuando extendió contrato hasta el 2021 en River. Después de escucharlo y hacer eso, ¿cómo hacés para ir a buscarlo. Gallardo se bajó solo", explicó.

Tapia insistió en que siempre pensó que el Muñeco era el mejor. "Lo dije siempre. No es algo que surgió después de que le ganó la final a Boca de la Libertadores, con todo lo que significa", planteó.

Y además de ratificar que por distintas circunstancias se le ratificó el puesto a Scaloni, Tapia insistió: "Quizás hoy la situación de Gallardo sea otra. Pero después de escuchar lo que dijo varias veces, cómo hacía para ir a buscarlo para la Selección. Uno debe ser respetuoso de lo que se dice y con lo que se firma".

"Es como que siempre se me relativizó en la Selección: no rechacé dirigirla porque nadie me la ofreció".

Marcelo Gallardo DT DE RIVER

¿Qué había manifestado el entrenador multicampeón con el Millonario? "Siempre se me ha relativizado con la Selección. Nunca nadie me ha demostrado que realmente me quería. Al yo manifestarme siempre de acuerdo a lo que pensaba sobre todo el proceso, que lo veía muy mal, es como que se me descartó. Yo soy de los que ve cosas y las dice".

La agenda de la selección argentina empieza a encontrar novedades en el calendario 2019 de cara a la Copa América de Brasil. Y ya hay dos amistosos confirmados: el 22 de marzo ante Venezuela y cuatro días más tarde frente a República Checa. Será la única ventana de fecha FIFA antes del torneo continental y podría representar el regreso de Lionel Messi. Tal como se esperaba los dos partidos se jugarán en Europa. El primero, frente a Venezuela será en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid de Diego Simeone.

Ante República Checa, el 26, la Argentina se muda a Alemania y jugará en el estadio Dresdén, donde juegan los equipos de fútbol y fútbol americano de la ciudad. Luego de estos amistosos llegará el gran desafío del ciclo Scaloni: la Copa América de Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio. El entrenador fue confirmado en su cargo hasta la finalización de ese torneo. Otra novedad que surgió esta semana fue la confirmación que el excapitán de la Albiceleste, Fabián Ayala, será uno de los ayudantes de campo de Scaloni, con quien compartió plantel en el Mundial de 2006.

Sudamericano

El Sub 20, en Chile

A menos de una semana de comenzar a disputar el Sudamericano Sub 20, el plantel argentino que conduce Fernando Batista ya se encuentra en Chile. El debut de la Albiceleste será el 20 de enero ante Paraguay.