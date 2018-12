Aquel 30 de junio pasado en el Kazan Arena Lionel Messi inició un profundo silencio sobre su futuro. El capitán de la Selección argentina no emitió ni un concepto desde la eliminación en el Mundial y tampoco fue parte de las diversas convocatorias amistosas posteriores, ya sin Jorge Sampaoli en el comando de la albiceleste y con el arribo del interino (ahora definitivo) Lionel Scaloni. Su continuidad en Argentina se transformó en un auténtico misterio.



La información indica que su regreso está pautado de cara a la Copa América que se desarrollará en el 2019 en Brasil y la declaración que realizó el presidente de la AFA, el sanjuanino Claudio Tapia, deja en claro que el camino está allanado, aunque también despertó algunas preguntas.



"Leo Messi nunca se fue de la Selección. Es tan grande el amor que tiene él por la camiseta que cuando lo convoquen va a estar, no tengo dudas de eso. Sabiendo que depende del técnico, no de él", afirmó el mandatario en el canal oficial de la AFA.



Esto generó un disparador: ¿Lionel Messi no fue citado por Lionel Scaloni para los amistosos? En su momento, el actual técnico de la "Albiceleste" había asegurado: "Hablé con Messi y, a partir de esa charla, no está en esta convocatoria para estos partidos".



Interrogantes al margen, lo que deja entrever esta espontánea declaración de Tapia es que el diálogo que mantuvo con Messi durante la final de Copa Libertadores en Madrid selló el retorno definitivo del capitán al equipo, tal como se venía rumoreando desde las semanas previas y que se filtró en diversos medios de comunicación nacional.



"Se lo veía muy feliz, muy contento y ojalá que en las próximas convocatorias él forme parte de la lista para poder disfrutarlo", aclaró el "Chiqui".



"A uno le hace bien, se pone contento cuando lo ve dentro de un campo de juego hacer las cosas que hace. Te pone contento porque él representa a nuestro país, creo que es el abanderado del fútbol mundial, el mejor jugador del mundo, sin dudas", completó su mirada el máximo directivo del fútbol argentino.



Las especulaciones en torno a la figura del hombre del Barcelona comenzarán a disiparse definitivamente en marzo del próximo año, cuando se inicie la agenda oficial de preparación de la selección argentina rumbo a la Copa América de Brasil que tendrá su puntapié inicial el 14 de junio. Habrá que esperar un poco más, aunque Lionel ya ensaya la vuelta...

Lio, muy bien acompañado



Messi disfruta de las Fiestas en Argentina y aprovecha las altas temperaturas en el país para exprimir al máximo los días de descanso que tendrá en Rosario hasta el regreso a la actividad.



En ese contexto, su esposa Antonela Roccuzzo compartió una foto de la "Pulga" en traje de baño en la que expone su buen estado físico. Acompañado de unos emojis de corazones, la madre de los tres hijos de la pareja subió la imagen a las stories de su cuenta en Instagram.



Acto seguido, fue el propio astro el que en su cuenta compartió una imagen suya junto a su pareja, ambos al borde de la piscina (foto). El deportista argentino llegó acompañado de su familia a Rosario el pasado 23 de diciembre a bordo de su avión privado para compartir las Fiestas con su círculo más íntimo. Si bien se desconoce cuándo retornará a Barcelona, la fecha límite es el 6 de enero.

Copa América 2019

El sorteo

El 24 de enero próximo se realizará en Cidade das Artes en Rio de Janeiro, Brasil, el sorteo para la Copa América del 2019. Habrá 12 selecciones.

Sub-20: la premisa de Batista



Fernando Batista ya entregó la lista de los 23 convocados de la selección nacional Sub-20 para el Sudamericano que otorgará cuatro boletos para el Mundial de Polonia pero su visión va más allá del certamen que se acerca. "Uno de los objetivos es clasificar al Mundial y el otro, que el cuerpo técnico de la mayor se empiece a fijar en algunos de nuestros juveniles. Tengo un diálogo continuo con Lionel Scaloni. Me gusta consultar y apoyarme, más allá de que la decisión final la tome yo", contó el entrenador que debutará el 20 contra Paraguay.



El torneo que se disputará entre el 17 de enero y el 10 de febrero, en Chile, tendrá una Selección armada con lo mejor, según Batista, ya que contó con el apoyo y compromiso de todos. "La predisposición de los clubes fue muy buena. El sábado dimos la lista oficial y no hubo ningún llamado. Hubo un compromiso previo en el que todos se ponían a disposición".