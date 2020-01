No fue un verano más para Sportivo Desamparados. Ese ansiado mano a mano contra San Martín, con banderas bombos y bengalas, lo esperaban desde hace rato. Ocho años tuvieron que pasar para darse el gusto de festejarle en su propia cara y para Desamparados, el único héroe de esa historia tiene nombre y apellido: Ricardo Tapia. El volante tucumano que llegó a principios de esta temporada y que convirtió su segundo gol con la camiseta de Sportivo, sabiendo que pese a ser amistoso, el tanto contra San Martín lo elevó a otra categoría en la escala de intocables en el pueblo Puyutano.

Por eso este jueves no fue un día más. Volvieron a entrenar de cara al debut del lunes contra Sansinena por el Federal A, pero Tapia lo vivió distinto y se lo hicieron vivir distinto: "Fue un día muy especial para todos nosotros. Necesitábamos volver a empezar y ganar el clásico se convirtió en una inyección anímica que nos potencia para tratar de que el lunes sea igual el balance. Empezar en ganador, recuperar terreno y a largo plazo meter a Desamparados en zona de clasificación porque es un grande del interior, no sólo de San Juan".

Y claro, entra en conversación la vivencia en el clásico y Ricardo lo define mejor que nadie: "Fue sensacional. Increíble el marco, la fiesta y el comportamiento de la hinchada de Desamparados que demostró por qué es un grande, no sólo en San Juan sino en todo el mapa nacional. Es un privilegio haberlo vivido y de paso, tener la posibilidad única de haber convertido el gol del triunfo. Creo que el mérito fue del equipo que trabajó bien el partido y lo terminó ganando con justicia. Pero eso debe convertirse en el espejo donde debemos mirarnos para lo que se viene. Ser ese Sportivo en lo que resta de temporada. Ese es el mensaje que nos quedó".

En lo personal, Tapia sabe que estaba necesitando una pretemporada como la que completaron: "Yo no pude hacer la de mediados del año pasado como debía ser. Me lesioné, me costó volver y después creo que todo el grupo sintió demasiado varias cosas. Caímos en el rendimiento y parar era lo mejor para volver a empezar con todo. En lo personal, me puso a punto, mejoré en varios aspectos y quiero dar a Sportivo mi mejor versión".

El objetivo es uno para Ricardo Tapia: "Queremos que Desamparados esté en zona de clasificación para ir a buscar la ilusión del ascenso a la Primera Nacional. Es un club que se lo merece y el compromiso de todo el grupo es conseguirlo dejando todo lo que tenemos cada uno de nosotros por esta camiseta que tanto obliga".

Sus goles

Segundo tanto

Tapia festejó su segundo tanto como jugador de Sportivo Desamparados. El primero lo había convertido en noviembre último cuando marcó el gol de la victoria puyutana en cancha de Estudiantes de San Luis por el Torneo Federal A.

Un sanjuanino más



Ricardo Tapia llegó a San Juan desde una provincia superfutbolera como lo es Tucumán pero más allá de las diferencias entre ambas ciudades, el volante ya se adaptó a la vida sanjuanina y está más que feliz con eso: "Es una ciudad muy linda para vivir. Me tratan más que bien y con mi familia nos sentimos más que adaptados. No me sorprendió nada de San Juan porque sabía que estaba en constante crecimiento y mucha vitalidad. Fue una buena elección tener como destino a San Juan y mejor aún a Desamparados que me recibió con todo el afecto que un futbolista puede esperar de un gran club como este".