¿Y, Jorge? Claudio Tapia y Sampaoli en el pasado. No conversan hace dos días, según contó el sanjuanino. El Chiqui espera que el DT renuncie, algo complicado que suceda.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, habló sobre el escenario que tiene como protagonista al entrenador Jorge Samapoli y lanzó una advertencia mediática en medio del tironeo por la presencia en el torneo de L"Alcudia con la Sub-20. "Los hombres de bien cumplen su palabra y él dio su palabra", afirmó en una pequeña conferencia de prensa.



"Es el técnico de la Selección, tiene contrato y tiene que ir a dirigir L"Alcudia. Tiene que ir a dirigir él", sentenció ante la consulta de los medios sobre el certamen juvenil que se transformó en un punto clave en la discusión sobre la continuidad de Sampaoli en el cargo de seleccionador argentino.



El certamen se iniciará el próximo 28 de julio en España y durará hasta el 8 de agosto. Sampaoli se había comprometido a comandar al equipo allí, pero al ver la negativa de los diferentes clubes a ceder sus futbolistas decidió desistir y propuso enviar una parte de su cuerpo técnico, algo que Tapia no acepta, según sus dichos ante la prensa.



"No espero gestos. Tiene que trabajar. Sí tiene un compromiso que es ir a dirigir a los chicos a L"Alcudia, que lo asumió él por voluntad propia", anunció el "Chiqui". "Tiene contrato. Si él lo quiere disolver, tendrá que avisarnos a nosotros", agregó.



La situación permanece en un estado de tensión permanente y el máximo directivo de la AFA confirmó que "hace dos días" que no tiene una conversación con el entrenador. Cuando le consultaron si el diálogo se había cortado definitivamente, Tapia ensayó un método evasivo y contestó: "Yo estoy trabajando".



"Todavía no nos ha comunicado nada", sentenció sobre el futuro del entrenador. Y reiteró sobre una posible renuncia: "No me dijo nada".



La eliminación de Argentina en los octavos de final del Mundial sembró un manto silencioso sobre el plantel que sólo se animaron a romper por entonces Javier Mascherano, Lucas Biglia y Sergio Agüero. A casi dos semanas de aquel suceso, el arquero Nahuel Guzmán se animó a dar sus conclusiones de lo ocurrido.



Uno de los temas más espinosos está emparentado a los rumores de quiebre de relación entre el entrenador Jorge Sampaoli y el grupo, como así también las supuestas peleas a golpe de puño entre algunos componentes del plantel.



"Hablan de si llega a ser un problema o no que se agarren a trompadas. Después por otro carril otra persona diciendo si estos jugadores no se agarraron a trompadas estamos perdidos. ¿Cómo es? ¿Nos agarramos a trompadas o no? ¿Sirve agarrarse a trompadas o no sirve? Desde mi lugar, que soy bastante calentón, entiendo que hay momentos donde no suma cag... a trompadas", se descargó el "Patón" en diálogo con el programa radial Perros de la Calle que se emite por Radio Metro. En tono de broma, lanzó: "Había un ring armado en la sala de juegos y ahí íbamos sacando turnos". Esa misma línea siguió para opinar sobre al continuidad de Sampaoli al frente del equipo: "Qué sé yo si tiene que seguir. Si te contesto, mañana salgo hasta en la tapa de Crónica. Pienso que lo mejor es que cada uno haga su parte y los futbolistas nos tenemos que dedicar a jugar. Ya se verá qué pasa en el futuro de cada uno de nosotros".

Para hoy

Cónclave

Jorge Sampaoli decidió pasar para esta jornada la charla que tenía con su abogado, Fernando Baredes, quien arribó procedente de Europa, debido a un problema renal. En esa charla puede surgir la estrategia definitiva del DT.