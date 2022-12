129. Esos años de vida tiene la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Vaya si ha visto pasar gobiernos de toda clase de color político y dictaduras. Casi siempre con un 'mérito': estar junto al poder de turno. En ese sentido, Julio Humberto Grondona hizo un posgrado para permanecer durante 35 años en el sillón principal de calle Viamonte. Y uno de sus mejores discípulos, Claudio Tapia, ya dio muestras de que aprendió la lección del caudillo de Sarandí. El sanjuanino desde su asunción en la presidencia en 2017 supo acomodarse en todo momento. Ayer, lo ratificó tras el abrupto corte a la caravana de los campeones del mundo y los posteriores posteos contra el Gobierno nacional (alabando al gobierno provincial de Buenos Aires), demostrando en qué vereda está parado hoy. Con un dato no menor: Tapia tiene muy claro el poder y la espalda XXXL con que ahora cuenta luego de la obtención de la Copa en Qatar. Sin dudas, que así se explica su desaire, y de todo el plantel encabezado por Lionel Messi, en la pista de Ezeiza en la madrugada del martes ante el Ministro del Interior, Wado de Pedro. Otra muestra de su relación distante con el gobierno que encabeza Alberto Fernández se dio con sus posteos en su cuenta personal de Twitter ayer en la siesta cuando la Seguridad Nacional decidió cortar la caravana por los desmanes que se estaban dando. "Los organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar", escribió y luego agradeció a la provincia de Buenos Aires por haberlos custodiado tan bien hasta la General Paz, cuando tomó la posta la Policía Federal.

La no ida a Casa Rosada como muchos dicen que estaba prevista luego de la caravana es otra muestra de la distancia actual entre AFA y el gobierno de Fernández. Ya tras la coronación en la Copa América del 2021, el plantel no le quiso dar la célebre foto al presidente con dicho trofeo. Esta vez no fue la excepción.

Tapia es alguien, como buen político, de buena memoria. No debe tener borrado de su mente la movida del propio Alberto Fernández contra él a mediados del año pasado cuando a través de una denuncia en la Inspección General de Justicia impulsada por dirigentes del ascenso, exladeros del propio Chiqui en su arribo a la AFA, quisieron dar por tierra la Asamblea virtual que le brindó la reelección hasta el 2025 al sanjuanino. Casualmente esa denuncia quedó sin efecto luego de la conquista en el Maracaná de Messi y compañía. La idea de Fernández era colocar en AFA un dirigente de Defensores de Belgrano, Marcelo Achile, puntero suyo en el peronismo porteño.

Yendo más atrás en el tiempo, Chiqui supo acomodarse cuando arribó a la AFA y se alineó con un viejo enemigo como Daniel Angelici, que por aquel 2017 era uno de los delfines judiciales más importantes del presidente, Mauricio Macri. Luego, para su segundo mandato, Tapia ya rompió lazos con Angelici cuando este dejó a Boca. Cosas del fútbol y de la política...

¿En San Juan?

Si bien no hubo confirmación oficial todavía, es muy probable que Claudio Tapia venga a San Juan a pasar las fiestas de fin de año y entonces sea el momento para cumplir una de sus máximas promesas ante la Difunta Correa: llevar la Copa del Mundo obtenida en Qatar. Hay que recordar que Chiqui ya hizo lo mismo cuando la albiceleste obtuvo el año pasado la Copa América y este año la Finalissima. Otro dato no menor es si será algo más bien público o de tinte íntimo del directivo nacido en Concepción.

Fernández prefirió evitar la polémica

Tras las críticas de Claudio Tapia al gobierno nacional por el operativo de seguridad, tanto Alberto Fernández como su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, evitaron entrar en la polémica y prefirieron destacar el operativo de los helicópteros.

"Celebro el modo en que el pueblo se volcó a las calles para homenajear a nuestra selección. Millones de argentinos en las calles, en un diciembre distinto, que quedará para siempre en nuestros corazones", tuiteó el Presidente. Además, retuiteó un posteo de Aníbal en el que destaca el rol de los helicópteros de la Policía Federal y de Prefectura. "Los campeones del mundo sobrevolaron los espacios colmados de hinchas. Con varios millones de personas compartiendo, dieron una enorme vuelta olímpica", dijo el ministro de Seguridad resaltando el operativo que sirvió como salida a la caravana que llegó casi a las cuatro horas.

Seguramente esta polémica tendrá más capítulos en las próximas horas, siempre con la versión que le brinde cada protagonista.