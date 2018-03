Gastón Coyette (42) tuvo ayer por la tarde su presentación ante el plantel y luego comandó la primera práctica al frente de San Martín tras la salida de Pipo Gorosito el pasado sábado. El nuevo DT, que en Primera sólo orientó a Chacarita en 11 fechas, firmó contrato hasta junio del año que viene y admitió que la decisión de tomar al equipo verdinegro fue de inmediato. "La idea me gustó por cómo lo vi jugar en el semestre pasado; es un club con aspiraciones y que está tratando de clasificar a una copa internacional".



-¿Cuál es el objetivo que te pusiste?



-Tenemos la ilusión de sumar los puntos para meternos en una Copa internacional, está ahí nomás. Hoy le dije a los jugadores que depende pura y exclusivamente de nosotros. Que si todos ponemos el máximo esfuerzo, la concentración y todos estamos en la misma sintonía, lo vamos a lograr.



-¿Qué tenés que mejorarle al equipo para conseguirlo?



-La realidad es que el equipo había perdido bastantes partidos, pero no siendo superado sino por esas rachas que por ahí tiene el fútbol de no poder convertir en el arco rival. Y por ahí te llegan una vez y te anotan. Entonces, hay que ajustar eso, achicar ese margen de error para que esas falencias no vuelvan a surgir, y por supuesto concretar las opciones que tengamos.



-Pero al torneo le restan 7 fechas para el final, ¿es un tiempo suficiente para plasmar tu idea?



-Intentaremos hacer lo mejor. Pero la realidad es que este equipo ya lo ha demostrado y juega muy bien. Obviamente que después uno cambiaría unos matices, pero lo importante es que está el material y los jugadores de buen pie. Entonces, sólo queda nuestra parte que es darle la idea y la forma para desarrollar lo que ya han demostrado haciendo un semestre muy bueno (por el del 2017), con gran nivel. La idea es volver a tenerlo y mejorarlo.



-Que el equipo no está complicado con el descenso, ¿favorece tu trabajo?



-Es igual, porque en el fútbol tenés que ganar siempre. Esa es la realidad, independientemente de la situación en que estés. El fútbol exige ganar y uno juega para ganar porque se miran los resultados más allá de la forma. Nosotros venimos a tratar de hacer un buen trabajo, de ganar, que el equipo juegue bien y mantenga una línea de juego. Que los jugadores y la gente se sientan identificada con este equipo.



-Argumentás que en el plantel hay jugadores con buen pie, ¿por eso aceptaste llegar a San Martín?



-Sí, por la idea y por cómo me gusta que jueguen mis equipos. La verdad es que tenemos jugadores de buen pie y cuando no se tiene la pelota ese buen pie tiene que servir para recuperarla. La idea es tratar de hacer las dos cosas, pero con la técnica que tienen los jugadores, el trabajo que le metamos, más esa convicción de presionar cuando no tenemos la pelota, nos lleva a querer hacer un equipo bien competitivo en todas las canchas.



-¿Cuál es el estilo Coyette?



-Todos los técnicos diríamos lo mismo: jugar bien, presionar lo más arriba posible para que no te conviertan, estar atentos, tener buena circulación y posesión de pelota, crear situaciones de gol y concretarlas. Eso sería lo ideal.



-En los últimos partidos (salvo el último que lo ganó 3-0 a Gimnasia) el equipo recibió muchos goles, ¿eso merece un trabajo aparte?



-Sí, tenemos que ser concientes que más allá del material que tenemos en técnica, también tenemos que sumarle la concentración, no cometer errores defensivos porque es Primera División y se está definiendo todo y por detalles.



-¿Cuánto valorás tener más tiempo de trabajo porque el fin de semana no hay fecha?



-Mucho. La idea es aprovechar al máximo y tratar de trabajar estos días para conocernos, para ver a todos los jugadores, porque más allá que ha jugado un equipo hay un plantel numeroso que merece el mismo respeto y vamos a entrenarlos a todos de la misma manera.

"La idea es que el equipo vuelva a tener el buen juego del semestre pasado y por supuesto mejorarlo".

Maxi Rodríguez también se va

A la salida de Pipo Gorosito y su cuerpo técnico, ayer se sumó la del volante creativo Maximiliano Rodríguez (foto). El uruguayo, que fue titular en varios partidos pero sin llegar a afianzarse en el puesto, rescindirá hoy su contrato con la institución verdinegra. El motivo que argumentó y que motivó su salida antes de la finalización de su vínculo fue por problemas familiares.



Con la salida de Rodríguez, San Martín pierde a uno de esos jugadores de buen pie que ayer destacó Gastón Coyette tras asumir la conducción técnica del equipo.



En tanto que con quien ya se rescindió el vínculo es con el ex DT Néstor Gorosito, a quien le abonaron hasta el último día de trabajo y su salida fue en buenos términos con la institución. A Pipo se le canceló el mes de marzo y la suma que recibió fue muy inferior a los 10 millones de pesos que circularon el sábado pasado sobre el monto que la institución verdinegra debía pagarle ante la cláusula que tenía en su contrato.