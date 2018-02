Apuntado. Julio Buffarini recibió no sólo insultos el domingo en el Nuevo Gasómetro, sino que le hicieron varias banderas en su contra.

Julio Buffarini, lateral derecho de Boca, dijo ayer que teme que los hinchas de San Lorenzo, su ex club, lo agredan físicamente en la calle tras los insultos que recibió el domingo en el Nuevo Gasómetro.



"Por todo lo que pasó el domingo me da miedo salir a la calle por si me pasa algo", afirmó Buffarini en diálogo con radio Belgrano.



"Me dolió mucho lo que hizo la gente de San Lorenzo. Creo que el enojo parte de una declaración mía, pero el fútbol es así. Boca es Boca, más allá de que San Lorenzo manifestó que no estaba interesado en mí", agregó el futbolista de 29 años.



"Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Ya pasó, duele por todas las cosas que se dicen. Tengo que pensar en Boca, como en su momento dejé la vida por San Lorenzo. Yo había manifestado que la prioridad la tenía San Lorenzo el día que me tocara volver pero después de un año y medio salió lo de Boca. San Lorenzo me había manifestado que no iban a hacer ningún esfuerzo en esa posición porque estaba cubierto", explicó.



En este sentido agregó: "Nosotros somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, tratar de que nuestras palabras sean justas para no generar ningún tipo de violencia.



Yo por ejemplo tengo miedo de salir a la calle por las dudas de que me hagan algo y eso me parece muy mal; pero, bueno, trato de estar tranquilo aunque cada vez que uno da una declaración tiene que tener mucho cuidado", puntualizó. Buffarini, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo en el 2014, dejó San Pablo de Brasil para sumarse a Boca con la intención de mostrarse para jugar el Mundial de Rusia 2018.



Una situación parecida, aunque no con tanto rechazo de los hinchas, le tocó vivir al lateral de Boca, el sanjuanino Emmanuel Mas, también con pasado y títulos en San Lorenzo hace un par de años junto a Buffarini, que el domingo fue también insultado por los hinchas locales cuando le tocó ingresar desde el banco de suplentes. El zurdo, incluso, estuvo en el final en una polémica por un supuesto penal sobre él que no se cobró.

Por el momento, tanto Mas como Buffarini no pudieron ganarse la titularidad en el puntero de la Superliga.

Tevez trabajó diferenciado



El delantero de Boca Carlos Tevez se entrenó ayer diferenciado por una molestia en la planta del pie izquierdo pero jugará el domingo a las 19,15 ante Temperley, en La Bombonera, por la 15ta fecha de la Superliga.



El técnico Guillermo Barros Schelotto decidió cuidar a "Carlitos" en la práctica de fútbol en espacios reducidos, que se llevó a cabo en el estadio a puertas cerradas, e incluyó en el equipo al juvenil Gonzalo Maroni.



Otro de los datos salientes del día fue que el "Mellizo" dejará el 4-3-3 utilizado el domingo pasado en el empate 1-1 frente a San Lorenzo y volverá al 4-2-3-1, el mismo esquema que usó dos fechas atrás en el triunfo sobre Colón de Santa Fe por 2-0, en La Bombonera.



De hecho ayer dispuso una formación con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández y Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Maroni y Edwin Cardona; Walter Bou. Este equipo, con Tevez por Maroni, será el que recibirá el domingo a Temperley. Y así el único cambio será Bou por Pablo Pérez, quien ante San Lorenzo se resintió de su lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda según confirmó ayer el parte médico oficial de la entidad "xeneize".