La tercera fecha se disputará hoy íntegramente en el Estadio Aldo Cantoni, definiendo los semifinalistas.



12:15: Jockey (Rosario) vs Defensores de Glew (Bs. As)



14: Cruz del Sur (Bariloche) vs Ferro (C.A.B.A)



15:45: El Porvenir (Formosa) vs Camineros (Río Grande)



17:30: Estrella Austral (Río Grande) vs San Lorenzo (C.A.B.A)



19:15: Los Rústicos (Villa Mercedes) vs U.S.A.R (Rosario)



21: Huarpes (San Juan) vs Boca Jrs (C.A.B.A).



Los primeros de cada uno de los grupos clasificarán a las semifinales junto al mejor de los segundos, plaza que se aseguró ya al menos Ferro Carril Oeste que ganó sus dos primeros partidos y con un empate podría quedarse con su zona.



*



Clasificación Miércoles 18/12



12:15 hs 11´ y 12



14:00 hs 9´ y 10´



15:45 hs 8´ y 7´



17:30 hs 6´ y 5´



19:15 hs Semifinal 1



21:00 hs Semifinal 2



Final Jueves 19/12 Estadio Aldo Cantoni



19:15 3´ y 4´



21:00 Final



23:00 Premiación.