El 2 a 0 en favor de Gutiérrez era exagerado. Por eso, en el último minuto de tiempo adicionado, el gol de Pedro Terrero puso justicia y si bien el "Lechuzo" cayó por 2 a 1, la serie sigue abierta y la ilusión continúa latente. El encuentro válido por la final de ida de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur se disputó en el estadio del "Perro" mendocino. La revancha será el domingo próximo en Santa Lucía, donde el ganador de la serie clasificará a una finalísima que en 90 minutos definirá el ascenso al Federal "A".

Así, tan cerca del gran objetivo está el Lechuzo, que entendió a la perfección cómo debía jugarse la final. Salió decidido al campo de juego mendocino, sin guardarse nada y en esa presión que le metió al local manejando la pelota, generó dos ocasiones que obligó a la salida inmediata del arquero Ignacio Acordino, salvando ambas situaciones al córner. Gutiérrez, en tanto, dependió pura y exclusivamente de Nicolás Arce y Enzo Tejada. El "Perro" no había llegado con claridad todavía al arco de Jairo Díaz pero en la primera chance que tuvo dio muestra de su contundencia. Iban 31 minutos cuando Salinas perdió la pelota en el mediocampo, recuperó Carmona y abrió para que Tejada encarara por la izquierda y definiera cruzado para dejar sin chances a Jairo y desatar el delirio en el local. El 1 a 0 en favor de Gutiérrez resultaba mentiroso por lo que se había plasmado en el campo de juego.

Abierta. El duelo entre Enzo Tejada y Lepe se repitió en la tarde. Alianza buscará revertir la serie para clasificar a la final por el ascenso.

Pero Alianza salió a jugar el complemento otra vez tomando la iniciativa. El equipo de Luis Pallaroni, basándose en su juego, le llevó peligro al área local pero no fue efectivo y casi lo paga con algunos errores, como una mala salida de Díaz, que no se entendió con Moreno, y que casi termina en gol de Suraci, pero el delantero se apuró en la definición y se le fue lejos. Aún así Alianza no dejó de intentar y cuando estaba más cerca del empate, otra vez el "Perro" dio muestra de su eficacia. A los 38, Nicolás Arce ganó una pelota por el centro y conectó para Carmona, que a un toque, le dejó la definición para que Suraci le diera el toque final. Una caída 0-2 podría haber calado peor en el ánimo de Alianza, pero no fue así. Porque los dirigidos por Pallaroni no se dieron por vencidos y ya en tiempo adicionado llegó el descuento y fue con un golazo. Terrero recuperó por la izquierda y encaró. El volante ofensivo metió un remate potente para anotar una joyita que cerró el marcador pero 2 a 1.

Un gol de diferencia. Así de abierta está la serie por la Región Cuyo que deberá revertir Alianza -en su cancha y ante su gente- para llegar a la final.

"Un envión anímico"

Tras el encuentro, Pedro Terrero, autor del gol que achicó diferencias para Alianza, expresó: "Vale mucho ese gol porque tuvimos muchísimas situaciones y fuimos superiores, pero por algunos errores nos hicieron los dos goles. Es un envión anímico ese gol, ahora tenemos que ganar como sea en nuestra casa".

Jorge Newbery igualó 1 a 1 ante la Amistad de Cipolletti; Talleres de Perico igualó sin goles con Juventud Antoniana y Sportivo Baradero empató 2-2 ante Rivadavia de Lincoln. Sol de América-Guaraní, San Jorge-Atl. Paraná, Argentino-Gral Paz Jrs y Liniers de Bahía Blanca-Ferro de Olav., jugaban al cierre de la edición.

PRIMERA NACIONAL

San Martín ya se perfila para el debut

San Martín disputó sus últimos amistosos de pretemporada y lo hizo ante Independiente Rivadavia en Mendoza. Las prácticas se dividieron en cuatro ensayos de 30 minutos: el primer partido lo ganó la Lepra por 1-0, el segundo fue para San Martín con goles de Pucheta y Giménez. En el tercero igualaron 0-0 y el último ganó el Verdinegro, con gol de Matías Escudero. San Martín perfila este equipo para ser titular: Nicolás Avellaneda; Pablo Aranda, Augusto Aguirre, Jonathan Bottineli y Dante Álvarez; Franco Aguirre, Damián Lemos, Martín Rivero y Jeremías Rodríguez; Matías Giménez y Juan Román Pucheta.