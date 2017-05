Ocurrió en la noche de ayer en Kansas, entre los autos de Danica Patrick, Joey Logano y Aric Almirola, quien debió ser rescatado y hospitalizado. La carrera fue ganada por Martin Truex Jr.

En la noche de ayer se disputó en el óvalo de Kansas la Go Bowling 400 de la NASCAR Cup Series, donde Martin Truex Jr. se llevó la victoria en una carrera que terminó con una larga lista de autos en boxes y todos los pilotos rezando por la salud de Aric Almirola, quien fue protagonista de un fuerte accidente que también involucró a los autos de Danica Patrick y Joey Logano.

El incidente se originó en la vuelta 200, cuando Logano y Patrick peleaban por el 12do. puesto. El Ford No. 22 de Logano sufrió un desperfecto, perdió el control e hizo contacto con e Ford No. 10 de Partrick, lo que la lanzó de frente contra el muro exterior y dejó su auto en llamas. Segundos después, el Ford No. 43 de Almirola se estrelló contra el No. 22 de Logano con tal fuerza que elevó su auto y lo impulsó violentamente contra el piso.

Los Comisarios Deportivos de la NASCAR tuvieron que interrumpir la carrera con bandera roja mientras el equipo de rescate rompía el techo del auto de Almirola para rescatar al piloto, quien tuvo que ser transportado en helicóptero al University of Kansas Medical Center para ser atendido por la fractura de una vértebra, aunque hoy regresó a su domicilio para comenzar la recuperación.