En medio de tantas especulaciones sobre el futuro futbolístico de Carlos Tevez, que en los últimos días admitió sus ganas de volver a Boca, aprovechó su corta visita a la Argentina para pegarse una vuelta por La Bombonera y ver a sus ex compañeros en el inicio del nuevo torneo, ante Olimpo.

Consumada la goleada de Boca ante Olimpo por 3-0, el ídolo se refirió a la ovación que recibió en la previa del cotejo, cuando las cámaras lo enfocaron en uno de los palco minutos antes del pitido inicial: "Me hace feliz que la gente de Boca me quiera. Me moviliza".

El Apache estuvo en uno de los palcos de La Bombonera junto a Lito Jr., su hijo más chico y se lo vio charlando, entre otros, con Rolando Schiavi, el entrenador de la Reserva de Boca.

Consultado sobre el desempeño de sus ex compañeros, Tevez analizó: "Me gustó como jugó el equipo. Gago, estando bien, le da un salto de calidad". Respecto de las posibilidades de regresar en un futuro cercano, el emblema xeneize aludió a los términos contractuales que complotan contra su retorno en lo inmediato.

"La gente me pide que vuelva pero el contrato es muy complejo y es muy difícil que vuelva ahora. Los chinos no son tontos", explicó el jugador del Shanghai Shenhua, quien además adelantó: "Tengo la cabeza en volver a China y demostrar a la gente que confió en mí que puedo rendir".

"Mi sueño es volver a Boca, pero no sé si me da la nafta", había asegurado el Apache el último viernes en una entrevista, ante la posibilidad de que en diciembre ejecute la cláusula para salir del Shanghai y volver al Xeneize para jugar la Copa Libertadores.