Para la foto. Así está posando el líder del Tour, el galés Geraint Thomas, junto a uno de sus compañeros del equipo Sky. Thomas fue claro al expresar que todavía

no piensa de lleno en la victoria final. Sólo va por partes.

Carcassonne, Francia, EFE



El líder del Tour 2018, el galés Geraint Thomas (Sky), llega a la última semana con una ventaja de 1m.39s. sobre su compañero Chris Froome pero aseguró que todavía no está pensando en la victoria final aunque conforme se acerque el final más querrá estar en el podio.



"He ganado dos etapas de montaña seguidas y eso es increíble, pero pienso día a día. Soñaba con venir al Tour y tener opción de llegar al podio y eso todavía es posible. Intento mantener desde el



principio la misma mentalidad", explicó durante el día de descanso en un hotel de Carcassonne.



Sobre la pérdida de un compañero como el italiano Gianni Moscon por una agresión a un rival se ha mostrado decepcionado. "Pero no podemos hacer nada y lo único que tenemos que hacer es pensar en esta semana".



"Todavía tenemos un equipo fuerte, aunque con un compañero menos", aseguró. El equipo Sky llega a los Pirineos con los dos primeros de la clasificación general y para la táctica que van a emplear Thomas ha remitido al director Nicolas Portal que es el jefe. "Nos ha preguntado nuestra opinión y hasta ahora ha funcionado".



El galés insistió en que con Froome son "buenos amigos y compiten en el mismo equipo desde hace mucho tiempo" e incluso viven relativamente cerca y entrenan juntos.



La etapa de 65 km el segundo día de Pirineos con final en el Col de Portet reconoció que será difícil y en la que esperan que se produzcan "ataques desde el comienzo".



"Será un día grande con tres puertos difíciles y termina en alto, por lo que desde el principio no podremos descuidarnos. Estoy seguro que será emocionante", comentó.

Froome: "Es increíble lo que hacemos"

El británico Chris Froome (foto), del equipo Sky calificó de increíble tener el segundo y tercer puesto de la general y dejó claro que si un Sky ocupa el escalón más alto en París estará contento. "En este momento Geraint está por delante de todos. No es un problema. Si podemos llegar a París en esta situación, sería excelente. Los Pirineos son muy duros, son la siguiente parte clave de la carrera. Veremos qué pasa. Mientras que una camiseta de Team Sky termine en París en primer lugar, seré feliz", dijo Froome.